Kim Kielsen: Selskaberne har tre måneder til boligløsning

redaktionen Søndag, 01. marts 2020 - 11:14

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen (S) er tilfreds med selskabernes velvillighed til at løse boligudfordringerne i Grønland, skriver Sermitsiaq.

Selvom der endnu ikke er et kommissorium klar til offentliggørelse og selvom det endnu ikke er oplyst, hvilke selskaber og hvilke tilknyttede instanser, der vil komme med et konkret bud på, hvordan de offentligt ejede selskaber kan være med til at løse den enorme boligproblematik, blev der under bestyrelsesseminaret besluttet, at der skal indleveres et oplæg til Naalakkersuisut om, hvordan og med hvor mange midler selskaberne skal bidrage med indenfor tre måneder.

- Vi har på politisk plan fundet det vigtigt, at de selvstyreejede selskaber skal have arbejdsro og dermed tid til at opbygge selskaberne. Vi er i dag nået til et punkt, hvor vi kan tillade os at opfordre selskaberne til at tage mere del i samfundsopgaverne, og helt konkret forventer vi, at selskaberne slår sig sammen om boligforsyning af deres ansatte, forklarer formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S), der med tilfredshed konstaterer, at selskabernes tilkendegivelse af det politiske ønske.

