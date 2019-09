Kim Kielsen: Plads til forskellighed, men kærligheden til Kalaallit Nunaat forener

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 20. september 2019 - 17:57

Så trækker Inatsisartut i deres arbejdstøj. Fra i dag frem til 21. november har Inatsisartut planlagt i alt 30 mødedage.

Der er i alt 226 dagsordenspunkter som Inatsisartut skal tage stilling til, hvor også Naalakkersuisut skal fremlægge 24 lovforslag, seks beslutningsforslag og syv redegørelser.

Formandens tale

På første mødedag er det formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen (S) der holder åbningstalen for medlemmer i naalakkersuisut og inatsisartut. Kim Kielsen lægger vægt på forskellighederne blandt befolkningen i Grønland, men at kærligheden til landet er det samme, selvom befolkningen er spredt over flere tusinde kvadratkilometer land.

Naalakkersuisut har en række emner, som Inatsisartut skal drøfte.

Disse emner nævnte formanden i særdeleshed:

National handleplan for at reducere antallet af omsorgssvigtede børn og unge

Ændring af pensionsloven

Lov om kollegier

Ilanngaassivik

Love om jagt og fiskeri

Børnenes år

Formanden for Naalakkersuisut har kaldt året for børnenes år. Til det forklarer han i sin tale, at han er blevet misforstået af offentligheden, når han nævner børnenes år.

-Når jeg taler om børnenes år, bliver jeg ofte misforstået. Når jeg siger børnenes år, så mener jeg beskyttelse af børnene. Det største ansvar for at barnet får en tryg opvækst ligger hos forældrene, understreger han i sin tale.

Store opgaver

Blandt de store opgaver er der fiskeriloven, der skal færdiggøres. Familiepolitikken der skal fremlægges og vedtages. Landsdækkende handlingsplan mod omsorgssvigt og meget mere.

