Kim Kielsen: Opfordrer til forsigtighed

Merete Lindstrøm Mandag, 09. marts 2020 - 14:37

OBS: Artikel præciseret med hensyn til antallet af personer, som er mistænkt for at være smittede, red.

Efter at der i dag er opstået mistanke om tre corona-smittede passagerer på Atlantflyet fra Danmark, har formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, og Naalakkersuisog for Sundhed, Martha Abelsen, her til eftermiddag holdt pressemøde.

De understregede begge, at man ikke skal gå i panik, men i samme ombæring gentog de mange gange, at det er vigtigt, at man er forsigtig og tager sine forbehold. De opfordrer folk til at følge epidemikommissionens anbefalinger og at holde sig opdateret via medier og landslægens hjemmeside.

Anbefalingerne handler blandt andet om at undgå smittefare ved at hoste i sit ærme, vaske og afspritte hænderne ofte, og at alle forsamlinger på mere end 1000 mennesker aflyses.

Både AWG og ACR er blevet aflyst inden for det sidste døgn.

Kim Kielsen påpegede også endnu engang, at det handler om at passe på de syge og ældre, fordi virusset kan være livsfarligt for den gruppe af mennesker.

Situationen i Kangerlussuaq.

Der er taget spytprøver fra de tre syge passagerer, som landede i Kangerlussuaq tidligere mandag. Prøverne skal flyves med Atlantflyet tilbage til Danmark senere i dag til analyse. Naalakkersuisut regner med, at svaret kommer inden middag i morgen, og naalakkersuisoq for Sundhed, Martha Abelsen, har allerede inviteret til pressemøde igen tirsdag middag.

Der findes ikke udstyr til at teste prøverne i Grønland endnu, men det undersøges i øjeblikket, om man kan få noget transportabelt udstyr herop, fortæller Martha Abelsen.

Mens Kim Kielsen holdt pressmøede, blev antallet af smittede i Danmark opjusteret fra 59 til 90, og der er nu 770 personer i karantæne. På Færøerne er der to smittede og 31 i karantæne.