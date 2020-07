Kim Kielsen: Vi har mistet en ildsjæl

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 24. juli 2020 - 10:11

Suka K. Frederiksen døde efter længere tids sygdom den 21. juli 2020 og skal i dag begraves.

Den 55-årige tidligere kommunal- og landspolitiker har de seneste par år kæmpet for en talsmand for personer med sygdomme.

Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, har i sine mindeord lagt vægt på, at Suka K. Frederiksen gennemførte mange af sine projekter i sin korte tid som Naalakkersuisoq, på grund af den ildsjæl, hun var.

Læs mindeordet i hele sin længde her:

"Det er med stor sorg at vi har modtaget meddelelsen om, at Suka K. Frederiksen er afgået ved døden efter lang tids sygdom.

Jeg vil gerne på vegne af Naalakkersuisut kondolere og udtrykke min dybeste medfølelse til Suka’s mand, børn, barnebørn, familie og venner.

Suka var virkelig en frontkæmper. En ildsjæl. Hun nåede ikke at være i politik i mange år, men som den ildsjæl Suka var, så nåede hun at få gennemført mange projekter og sætte sit præg på udviklingen, og altid med det for øje, at det var hensynet til borgerne og landets udvikling. Det var kendetegnet for Suka, at når et projekt var gennemført, så havde hun mindst igangsat to nye.

Hendes stærke engagement var også kendetegnet for Suka’s virke som medlem af Naalakkersuisut, hvor både borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere mærkede hendes glød, som bundede i hendes forståelse af nødvendigheden og vigtigheden for at Grønland hele tiden styrker sit fundament. Samtidig med at Grønland kontinuerligt arbejder og samarbejder med vores med såvel Rigsfællesskabet som vores internationale samarbejdspartnere.

Trods sin sygdom forblev Suka en ildsjæl. Hun arbejdede hårdt for at skabe bedre forhold for personer med langtids sygdomme og kroniske sygdomme. Det skaber stor respekt, at Suka trods sin egen sygdom fandt kræfter til at ville forbedre forholdene for de langtidssyge.

Suka var en ildsjæl, og nåede trods sin alt for tidlige bortgang at sætte varige fodtryk på vejen for et stærkere Grønland og for vores udvikling, og jeg vil gerne udtrykke min respekt for det arbejde,

Ære være Suka’s minde."