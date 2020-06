Kim Kielsen: For mig er kursen klar

Redaktionen Torsdag, 11. juni 2020 - 14:13

Vi er nu halvt igennem valgperioden. I den anledning ser Siumut-formanden tilbage på en turbulent tid siden hans genvalg i 2018.

Det skriver avisen AG.

- Jeg er jo fra Paamiut, hvor vi har dårlig is. Derfor har jeg lært af de gamle, at man skal sikre sig med den tilspidsede ishakke (på grønlandsk ”tooq”, red.) hele vejen rundt, når man går på ny is.

Udsagnet falder et godt stykke inde i interviewet, da Kim Kielsen skal beskrive, hvordan han har oplevet de seneste måneders udfordringer med COVID-19 pandemi:

- Corona er som ny is. Det gælder om at undersøge hele vejen rundt, siger han, der har budt indenfor på en sjælden kop kaffe i hjørnekontoret på niende sal i selvstyretårnet. Her er en fantastisk udsigt direkte til Ukkusissaq/Store Malene og de tågebanker, der denne fredag eftermiddag smyger sig rundt om fjeldet.

Selv om han går forsigtigt frem med istukken, erklærer formanden for Naalakkersuisut sig klar til gå i front med forsigtighed ud over ny is sammen med dem, der vil samme vej.

- Jeg synes, kursen er lagt. For mig står den klart: Vi skal øge uddannelsesniveauet, og så skal vi have flere økonomiske søjler at hvile på. Det kan skabe arbejds- og uddannelsespladser, siger han.

Formandsvalg

Når det gælder det forestående Siumut-formandsvalg den 10. juli, hvor der foreløbig er to bejlere, Erik Jensen og Vivian Motzfeldt, er Kim Kielsen mere ulden.

- Har du bestemt dig for, om du selv stiller op?

- Jeg har bestemt mig. Men lad os nu se, hvad der sker, siger han.

Uden at ville uddybe nærmere.

