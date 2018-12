Kim Kielsen: Nu skal vi i gang med de mindre lufthavne

Redaktionen Lørdag, 22. december 2018 - 08:49

Kim Kielsen (S) vil have en billigere og bedre infrastruktur for alle i hele landet.

- Infrastruktur er sammen med uddannelser den vigtigste forudsætning for økonomisk vækst, udvikling og sammenhold. Derfor skal vi nu efter beslutningen om lufthavnspakken se på konsekvenserne for det øvrige land, og hvad vi skal gøre for at få en bedre og billigere infrastruktur, der tilgodeser alle.

Det sagde Kim Kielsen til avisen Sermitsiaq.

Det fastslår han i indledningen til en lang dialog om landets udvikling, hvor han især kommer ind på, hvad han personligt arbejder med og svarer igen på den kritik, der er kommet mange steder fra i årets løb.

Hvorfor står du ikke mere frem og markerer, at det er dig, der er den drivende kraft her i landet og tager æren for det arbejde?

– Jeg arbejder på min måde ud fra den person jeg er. Jeg er naturmenneske og arbejder i og med naturen. Det er her min ydmyghed ligger, og det påvirker nok også den måde, hvorpå jeg arbejder i politik. Jeg har ikke brug for de store armbevægelser. Jeg er som person tilfreds med resultatet, siger Kim Kielsen.

Samarbejde

– Jeg lytter til mine samarbejdspartnere, og vi skaber fælles beslutninger, som vi alle kan stå inde for. At IAs Sara Olsvig kalder mig diktatorisk, må stå for hendes egen regning. Jeg har kun stillet krav om, at lovgivningen skal overholdes. Hvis det er at være diktator, må det være hendes fortolkning, siger Kim Kielsen til avisen Sermitsiaq.

