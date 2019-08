Kim Kielsen: Jeg genopstiller ikke som formand

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 13. august 2019 - 16:34

Det kommende landsmøde skal ske til næste år, og formanden for partiet, Kim Kielsen (S), oplyser, at han allerede har givet partifællerne besked om, at han ikke stiller op som formand igen.

- Jeg skal gøre det meget klart. I november sidste år meddelte jeg Siumuts Inatsisartutgruppe, at de skal begynde og lede efter en person, som de synes, er egnet til at blive formand. Og at de skal sende deres forslag til deres lokalafdelinger. Det betyder, at jeg har givet dem besked halvandet år før landsmødet, sagde Kim Kielsen.

Han gør dog klart, at han vil overveje at stille op til hovedbestyrelsen, men vil lade formandsposten i partiet Siumut stå åbent til en ny frontfigur.