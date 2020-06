Kim Kielsen: Jeg genopstiller som formand for Siumut

redaktionen Torsdag, 18. juni 2020 - 17:44

- Landet er i en enorm udvikling og omstilling til nye tider, og de mange tiltag, som jeg har stået i spidsen for, kræver kontinuitet. Derfor stiller jeg igen op som formand.

Det siger formanden for Siumut og Naalakkersuisut, Kim Kielsen, til avisen Sermitsiaq.

- Vi har opnået meget, men der er også store processer i gang, som endnu ikke er færdiggjort, og jeg føler det er en pligt at fortsætte arbejdet og færdiggøre de igangværende projekter for landets udvikling, ikke kun for vores skyld, men også for de fremtidige generationers skyld, siger Kim Kielsen (S), der altså bekræfter overfor Sermitsiaq, at han genopstiller som formand for sit parti Siumut.

Andre kandidater til formandsposten er Erik Jensen og Vivian Motzfeldt.

Læs hele historien i avisen Sermitsiaq, der udkommer i morgen, fredag. Men allerede nu kan du købe avisen her: