Kim Kielsen: Drop hundeslæde og snescooter til nabobyer

Merete Lindstrøm Tirsdag, 17. marts 2020 - 18:00

Når flytrafikken lukker ned til midnat på fredag, gælder det også rejser her i landet. Lukningen af flytrafikken kommer sammen med en opfordring fra formanden for Naalakekrsuisut, Kim Kielsen, om at man holder op med at rejse mellem byer og bygder med hundeslæde, snescooter og båd.

- Vores land er unikt på den måde, at vi er 74 isolerede steder, der kan lukkes ned hver især. På den måde kan vi holde smitten væk fra nogle byer og bygder, siger Kim Kielsen på pressemøde tirsdag.

Der vil fortsat stå fly klar i landets lufthavne til at betjene folk i nødsituationer, men almindelige rejser med fly og helikopter vil ikke være mulig.

Ingen offentlig transport fra lørdag

Diskoline har tirsdag udsendt en pressemeddelelse om, at de lukker for passagerbefordring fra lørdag d. 21. marts og frem til d. 4. april i første omgang. Hvis man har billetter til den periode, kan man vælge at annullere sin billet uden gebyrer eller vælge at blive ombooket til næste ledige afgang efter d. 4. april 2020, oplyser selskabet.

Arctic Umiaq Line skulle efter planen begynde deres kystsejlads med Sarfaq Ittuk d. 27. marts, men de har forløbigt udskudt sæsonstarten med en uge, oplyser direktør, Aviâja Lyberth Lennert, til Sermitsiaq.AG.

Kunder med billetter til de aflyste afgange kan vælge at ombooke eller få pengene retur, siger direktøren.