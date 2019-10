Kim Kielsen: Arktis er vores hjem

Walter Turnowsky Fredag, 11. oktober 2019 - 07:12

Formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S) var en af hovedtalerne, da konferencen Arctic Circle Assembly i går åbnede i den arkitektonisk markante Reykjavik-opera, Harpa.

Ikke overraskende var den stigende internationale interesse for Grønland omdrejningspunkt for talen, som han benyttede til at reklamere for et tættere samspil og for at tydeliggøre Grønlands centrale rolle i Arktis.

- Arktis og Grønland er to dele, der er iboende uadskillelige. Det grønlandske folk bor på øen. Arktis er vores hjem, sagde han under indledningen til sin tale.

Fast plads i Arktisk Råd

Han talte om samarbejdet og respekten inden for Rigsfællesskabet med en forståelse af målet om grønlandsk selvstændighed.

I den forbindelse fastslog Kim Kielsen, at Grønland altid skal være inddraget, hvis spørgsmål om Arktis drøftes i Rigsfællesskabet, hvilket ledte ham til mangeårigt grønlandsk krav.

- Vi er af den overbevisning, at det burde være naturligt, at Grønland besætter den danske delegations permanent sæde i Arktisk Råd.

Tanken om køb er fremmed

Og dermed var han nået frem til det spørgsmål, som formentlig spøgte i manges hoveder.

- Vort land er central placeret mellem to af verdens supermagter, og det er en kendsgerning, som vi ikke kan ignorere.

- Den betydelige interesse som andre lande de senere år har vist Grønland, er også noget, som vi har bemærket os. Mediestormen efter tilbuddet om at købe vores land, har helt sikkert også fanget vores opmærksomhed.

- Tilbuddet om at købe vort land er en tankegang, der er fremmed for os og er ikke i overensstemmelse med vores kultur. Vort folk har altid kunne bevæge sig frit og uden begrænsninger i vores land, vi har ingen tradition for at eje land, men i stedet er det muligt for indbyggerne at leje land, hvor huse lan bygges, da landet er fælles ejendom.

Muligheder

Herefter pegede Kim Kielsen på de muligheder, som den øgede interesse kan give Grønland. Han fortalte i den forbindelse om den nye infrastruktur, som en nødvendighed for at udvikle samhandlen. Også søkablet skaber i hans øjne nye mulighed. Han pegede på udviklingen indenfor fiskeriet, og på anskaffelsen af nye trawlere inden for de seneste år.

Men han pegede også på behovet for et tættere samarbejde når det gælder klima og havmiljø.

Kim Kielsen inviterede til et tættere samarbejde mellem de arktiske nationer ved at kalde Grønland en ansvarlig partner, der er til at stole på.

- I de senere år er der rettet et stigende fokus mod Arktis og især Grønland. Jeg er taknemmelig for, at dette er tilfældet, og kendskabet dermed øges. Det glæder mig, at der muligt i fællesskab at gøre noget mod klimaændringerne. Og det glæder mig især, at vi yderligere kan udvikle Grønland ved at samarbejde med andre nationer omkring handel, arbejdskraft, uddannelse og forskning, lyder konklusionen på talen, som du her kan læse i sin fulde længde.