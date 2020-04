Kim Kielsen: Der arbejdes på at åbne Nuuk

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 13. april 2020 - 13:19

Ingen nye tilfælde af coronavirus i Nuuk og på resten af Grønland. Det viser det seneste prøver, som formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen og landslægen Henrik L. Hansen meddeler under dagens pressemøde.

- Der er ro på. Vi har testet over 900 personer, og har ikke set nye tilfælde af sygdommen covid-19. Vi har brugt påsken til at se på, hvor de personer, der har været smittet blev smittet. Den sidste person, der blev konstateret smittet blev testet den 16. marts. Den sidste person, der blev smittet lokalt, blev testet i slutningen af marts, oplyser landslæge Henrik L. Hansen.

- Vi tror på, at der ikke er lokal smittespredning. Vi er fortrøstningsfulde, siger han.

Nuuk Center åbnes

Nu arbejdes der på at åbne Nuuk Center igen.

- Vi arbejder på lempelser vedrørende Nuuk center. Vi arbejder på åbningsplan for centret i morgen og vil præsentere vejledningen på onsdag. Vi skal stadig holde afstand i butikkerne. Nuuk Center vil ikke blive brugt som opholdsted, vi køber ind, men holder os ikke inde der, siger Kim Kielsen.

Skoler åbnes gradvist

- Hvis vi ikke ser nye tilfælde af smittet i Nuuk, så vil vi gradvist åbne skolerne om en uges tid. Nuuk vil få samme anbefalinger som resten af kysten, som lyder på op til 100 mennesker samlet, siger formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen.

Der arbejdes på at åbne skoler gradvist, så elever kan gå i skole i forskudte timer, som der gøres i andre skoler på kysten.

- Vi anbefaler fortsat, at så mange som muligt arbejder hjemmefra. Den del har vi ikke ændret endnu. Det gælder fortsat frem til 1. maj, siger Kim Kielsen.

Vedrørende Inatsisartuts forårssamling siger Kim Kielsen, at formandsskabets udmelding er taget til efterretning. Samtidig gør han dog opmærksom, at departementernes kontorer står tomme, da der er skærpet anbefalinger om at holde afstand.

- Der vil også være andet arbejde, der skal udføres, hvis man skal holde forårssamling. Men vi tager udmelding fra formandsskabet til efterretning, siger Kim Kielsen.

Formanden for Naalakkersuisut understreger, at samfundet ikke vil gå i stå, hvis forårssamlingen droppes for i år. Han nævner som eksempel, at der ikke blev holdt en samling i 2018, da der var et valg til Inatsisartut.

Nyt laboratorie i brug

Landslægen oplyser, at det nye testmaskine er blevet taget i brug i Nuuks eget laboratorium i går. Lige nu tages der to prøver fra patienten, der undersøges. En prøve, der analyseres i laboratoriet i Nuuk og en prøve, der sendes til København til analysering.

- Indtil videre ser vi, at det fungerer. Vi sender til København den første tid for at se, om laboratoriet fungerer optimalt i Nuuk. Så vil vi begynde at analysere testene selv her. Og vi kan klare testkapacitetet alene, med de antal tests vi får her i landet, siger Henrik L. Hansen vedrørende det nye testmaskine.

Hjælpepakker vurderes

Der er indtil videre ingen planer om at forhøje hjælpepakker til erhvervslivet. Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen siger, at samtlige partier og interessenter inden for erhvervet holder fortsat dialogen.

- Vi vurderer situationen hele tiden. Vi ved at turistbranchen og restaurationsbranchen allerede er hårdt ramt. Men vi har ikke besluttet at forhøje hjælpepakker endnu. Men vi skal vurdere det selvfølgelig med andre partier, siger Kim Kielsen.

- Hele verden er hårdt ramt økonomisk. Også i landet. Der vil være økonomiske konsekvenser. Selskaber arbejder på planer, hvor også bankerne arbejder på løsninger, lyder det fra ham.

Løfter endnu ikke armene

Kim Kielsen slutter med at sige, at borgerne fortsat bør følge myndighedernes anbefalinger for at undgå smitte.

- Jeg har endnu ikke løftet armene op. Den dag vil komme, når der kommer en vaccine på coronavirussygdommen. Følg anbefalinger om hygiejne og hold afstand, samt blev i jeres hjemsted. Det er sådan, vi undgår smitte, slutter formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen.