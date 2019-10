Kim Kielsen har udpeget ny souschef

Redaktionen Fredag, 04. oktober 2019 - 16:51

Simigaq Broberg træder til som ny souschef i Formandens Departement, når hun pr. 1. november starter som chef i departementets sekretariat

Simigaq Broberg, der har en uddannelse inden for offentlig administration fra Ilisimatusarfik, har i de seneste fire år været ansat som sekretariatschef i Kommuneqarfik Sermersooq. Nu ser hun frem til at starte i sit nye job i Formandens Departement:

- Hidtil har jeg indhøstet arbejdserfaring fra en kommune, og jeg glæder mig meget til at starte i mit næste job, hvor jeg vil komme til at arbejde for hele landet. Jeg ser frem til at arbejde rigtig tæt med dem der fastlægger retningslinjerne i landets udvikling, siger Simigaq Broberg ifølge en pressemeddelelse, som Naalakkersuisut har udsendt fredag eftermiddag.

Ved Simigaq Brobergs tiltrædelse i Formandens Departement vil samtlige ledelsesstillinger i departementet være besat af fastansatte, og dette er til glæde for departementschef Hans-Peder Barlach Christensen:

- Jeg er glad for, at jeg kan byde Simigaq Broberg velkommen til departementet. Hendes tiltræden sikrer, at samtlige lederstillinger bliver besat, og vi kan dermed igangsætte forvandlingsprocessen i departementet, udtaler Hans-Peder Barlach Christensen.