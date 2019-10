Kim Kielsen er trækplaster på stor international konference

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 09. oktober 2019 - 05:48

På torsdag skydes Arctic Circle Assembly i Reykjavik i gang, og det bliver med Kim Kielsen som en af de frontfigurer, som værterne har fundet særdeles interessant som trækplaster i forbindelse med den internationale dagsorden for Arktis.

- Jeg er rigtig glad for vores planlagte aktiviteter til dette års Arctic Circle Assembly, hvor vi særligt sætter fokus på, at Grønland er åben for investeringer og samarbejde. Vi vil videre informere om vores initiativer til at støtte en fortsat økonomisk udvikling for vort land på en plenarsession på åbningsdagen, oplyser Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender Ane Lone Bagger til Sermitsiaq.AG.

Mange fra Grønland

- Til konferencen deltager der repræsentanter på politisk niveau samt forskere og ikke mindst repræsentanter fra erhvervslivet hos en lang række lande, hvilket har gjort det oplagt, at fokusere på investeringer og samarbejde, understreger Ane Lone Bagger.

Selvstyret står som vært til en plenarsession, der har overskriften: "Greenland - Open for Business", og den ligger umiddelbart efter åbningstalerne, hvilket afspejler, at arrangørerne har fået øjnene op for Grønlands store rolle i det sikkerheds- og klimapolitiske magtspil, der udfolder sig i disse år.

Plenar-session

- Jeg får på plenarsessionen selskab af Karsten Høy fra Greenland Holding og Verner Hammeken fra Royal Arctic Line som talere, mens Inga Dora Markussen er moderator, fortæller naalakkersuisoq.

Derudover er der andre aktiviteter, såsom en breakout session om vidensdeling om bæredygtig turisme med deltagelse fra Visit Greenland og Promote Iceland, samt en række møder og receptioner, som blandt andet skal understrege det gode samarbejder med bl.a. USA og Island.

Pre-event

Forud for Arctic Circle vil der ligeledes blive afholdt en pre-event "From National Strategies to Shared Solutions" i samarbejde med Akureyri kommune og deltagelse fra den islandske Minister for Turisme, Erhverv og Innovation Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir til drøftelser om hvordan nationale strategier bliver implementeret på lokalt plan.

- Alt i alt, bliver det en meget spændende uge med diverse aktiviteter som jeg glæder mig til at deltage i, siger naalakkersuisoq Ane Lone Bagger.