Kim Kielsen tager ordet i mistillidsdebat

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 22. november 2019 - 17:23

Opdateret med Kim Kielsen indlæg klokken 19.20 sidst i artiklen, red.

Det er uvist, om koalitionen vil overleve den mistillidsdagsorden, som Hans Enoksen har fremsat.

Efter en halv times pause er mødet genoptaget i Inatsisartut-salen, hvor Karl-Kristian Kruse indledte med at forklare, at man bliver nødt til at acceptere flertallets beslutninger. Det skete med tydelig henvisning til den omstridte finanslovsaftale, der blev indgået torsdag efter store demonstrationer landet over.

Múte B. Egede, IA’s formand, tog som den første ordet:

- Det er for dyrt for samfundet med de mange udskiftninger. En lukket forvaltning, der ikke involverer borgerne, som de tager penge fra. De drukner oppositionens standpunkter. Fundamentet for en tillidsfuld styringsform er fjernet, nu hvor man har skabt frygt i befolkningen, sagde IA-formanden

- IA vil stemme imod afværgedagsordenen, fordi vi ikke stoler på formanden for naalakkersuisut. Vi hører derimod befolkningens stemme. Der er brug for en redelig styreform. To partier er allerede udgået fra koalitionen, hvilket viser, at styreformen er utilfredsstillende. Da formanden dannede en mindretalsregering lovede han at inddrage alle partier. Det er ikke sket.

- Vi er placeret udenfor eksempelvis Fiskerikommissionens arbejde. Det er uholdbart, fastslog Múte B. Egede.

Vi skal lytte

Tillie Martinussen spurgte, hvad man skal ofre af integritet som parti.

- Vi skal lytte til befolkningen, som har valgt os ind, understregede Samarbejdspartiets leder.

- Uenighed er en ting. Men vi mener, at Naalakkersuisut undertrykker en ordentlig form, fastslog hun og håbede, at Naalakkersuisut vil være mere involverende og åben, hvis den overlever mistillidsdagsordenen.

Tillie Martinussen understregede, at det er tiden at høre befolkningen,n der bør få lov til at gå til stemmeurnerne.

Nivi Olsen fra Demokraterne forsvarede afværgedagsordenen:

- Hvad kan vi opnå ved et nyvalg. Det vil standse udviklingen af samfundet. De første dage vil altid være smertefulde, uanset om man stopper med at ryge eller få sukker. Vi må lære at tage nogle skridt – at gå i den rigtige retning, sagde hun til forsvar for afgiftsforhøjelser og finanslovsaftalen som helhed.

Derefter rodede hun sig ud i en forklaring om, hvorfor man har fjernet tilskuddet til skolemad-ordningen.

- Vi vil gerne fjerne afgifterne, når vi har mulighed for at genoprette vor økonomi. Det vil ske, når økonomien kommer på rette fod, sagde Nivi Olsen, der er fungerende formand for Demokraterne.

Atassut overraskede

Atassuts nyvalgte formand Aqqalu Jermiassen overraskede alle, da han efter et par timers debat oplyste, at Atassut ville stemme blankt til afværgedagsordenen. En gave for Siumut og Kim Kielsen-tilhængerne.

Dog formåede Henrik Fleischer fra Siumut at provokere Atassut-formanden så meget at Atassut-formanden sagde:

- Her mistede Siumut lige vor blanke stemme.

Kim Kielsen tager ordet

Kim Kielsen afsluttede hele debatten med en opsang om demokratiet og flertalsbeslutninger.

- Jeg har accepteret at en naalakkersuisoq har trukket sig tilbage. Magt er ikke legetøj. Når flertallet går imod, så bliver der sagt ”lukket arbejde”. Men vi har besøgt 34 bosteder over hele landet. Naturligvis skal vi behandle fortroligt materiale fortroligt. Sådan er der regler, vi skal følge. Og det er baggrunden for at kunne drive landet. Vi leder på grund af vore rettigheder, fastslog Kim Kielsen.

- Mindretallet har fremlagt forslag, der koster mange penge. Det er jo forpligtigelser, vi opfylder. Hvis det gør ondt på nogen, så er det nu, det skal afgøres, sagde formanden, hvis mistillid hele debatten omhandlede.

En vred Kim Kielsen trak fronten op og henviste til Partii Naleraq-demonstrationen, der blev iscenesat da Lars Løkke Rasmussen underskrev en finansiering af lufthavnsaftalen tilbage i sensommeren 2018.

- Demonstrationen i går forløb derimod fornuftigt uden stenkast, sagde Kim Kielsen og lagde ikke skjul på, at han ikke kunne acceptere det tidligere koalitionspartis ageren.