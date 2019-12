Kim Kielsen lurepasser med et smil

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 02. december 2019 - 16:51

Vil du stille op som formand på Siumuts næste landsmøde til sommer?

- Jeg smiler, lød svaret fra en smilende Kim Kielsen.

Spørgsmålet blev gentaget og svaret til Sermitsiaq.AG var det samme.

Fit for fight

Han kunne dog løfte sløret for, at han efter helbredsmæssige hjerteproblemer og en vellykket operation igen føler sig fit for fight.

Men fortælle læserne, hvordan han stiller sig, når nu tidligere naalakkersuisoq for råstoffer Erik Jensen har meldt sit formandskandidater, ja, det ville han ikke.

- Vi kender jo ikke engang, hvad det er for en politik Erik Jensen vil føre, forklarede Kim Kielsen efterfølgende, da pressemødet var slut.

Uklogt?

Taktisk ville det måske også være uklogt, når man tænker på den utilfredshed, der hersker i egne rækker.

Ved at lurepasse og lade forstå, at han naturligvis genopstiller som kandidat til formandsposten i Naalakkersuisut, hvis der bliver valg i utide, så har den drevne taktikker muligvis afmonteret et oprør i egne rækker, der kan bringe ham i mindretal. Det kan være årsagen til, at han besvarer spørgsmålet med et skælmsk smil.

Tour de finanslov

Pressemødet var i øvrigt en tour de finanslov med argumenter for, hvorfor den blev som den blev med afgiftsforhøjelser, nedsættelse af selskabsskatten og et beskæftigelsesfradrag.

Om den folkelige modstand sagde Kim Kielsen:

- Kunne borgerne blot se hele billedet, så ville de få en langt større forståelse for de beslutninger, der er truffet, fastslog han og henviste nok engang til, at der var mange forslag, der skulle finansieres samtidig med, at han mente, at en nedsættelse af selskabsskatten og indførelsen af et beskæftigelsesfradrag ville sikre yderligere vækst i samfundet, som eksempelvis ville kunne bringe flere unge i arbejde, og at samfundet kan få flere indtægter.

Flere ben at stå på

- 92 procent af alle vore indtægter stammer fra fiskeriet, sagde Kim Kielsen, der pegede på, at det var vigtigt at udvikle turismen, råstofferne og en oliestrategi, der vil komme i indeværende måned. Så landet får flere indtægtsben at stå på.