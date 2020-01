Kim Kielsen lover lufthavne til mindre byer

Walter Turnowsky Onsdag, 01. januar 2020 - 20:54

Formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen nåede langt omkring i sin nytårstale. Der var nærmest ikke et politisk område, som ikke blev berørt.

På mange områder fremhævede han de ting, som Naalakkersuisut har gennemført og som i hans øjne vil være til glæde for samfundet. En af de som Kim Kielsen her fremhævede er de kommende lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq.

Op netop når det gælder lufthavne kom han med et af de få løfter om konkrete planer, som den 30 minutter lange tale indeholdte.

- Vi skal ikke kun tænke på de større byer, når vi taler om udvikling af infrastruktur. De næste skridt bliver forhåbentligt anlæggelse af mindre landingsbaner i en række byer; i Uummannaq, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit, Kangaatsiaq, Narsaq, Nanortalik, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit. Anlægsplanerne vil blive udarbejdet i løbet af 2020, sagde Kim Kielsen.

Trump

Som bekendt skabte de internationale opmærksomhed, da Donald Trump ytrede sit ønske om at købe Grønland.

- Vores svar var klart: Grønland er ikke til salg!

- Jeg vil benytte denne lejlighed at slå fast, at Grønlands plads i verdenssamfundet - vores tilhørsforhold og vores fremtid - bestemmes af det grønlandske folk alene og ikke af andre!

Kim Kielsen ser dog også et stort potentiale i den stigende amerikanske interesse for Grønland og regner med i år at se konkret resultater af ønsket om at investere.

- Det er en stor udfordring for os. Stærke interesser banker på døren til Grønland. Vi ser nu for alvor, at Grønlands placering i Arktis har også en central placering i det internationale politiske spil.

- Den stigende investerings interesse for Grønland skal være til gavn for befolkningen og understøtte udviklingen, også når det handler om miljø, klimaforandringer og infrastruktur.

- Vores udgangspunkt i Naalakkersuisut er klart: Hvad der sker i Grønland, skal være til gavn for Grønland.

Formanden for Naalakkersuisut fortalte dog ikke præcist hvordan han vil formulere en offensiv strategi i lyset af den stigende internationale interesse.

Børn

Den måske væsentligste debat i det forgangne år var debatten om svigt af børn, der udsættes for overgreb og trues af selvmordstanker. I kølevandet på dokumentaren 'Byen hvor børn forsvinder' blev Naalakkersuisut presset til at bede den danske regering om hjælp til at komme problemerne til livs.

- I løbet af 2019 har vi haft en voldsom debat om børnenes vilkår i samfundet. Som følge af det, har vi sammen med den danske regering udarbejdet en handlingsplan, sagde Kim Kielsen.

- For at føre handlingsplanen ud i livet har den danske regering bevilget 80 millioner kroner, som skal bruges i løbet af en fireårig periode. Det er vi taknemmelige for.

- I Naalakkersuisut synes vi, at det er yderst vigtigt, at tilskudsmidlerne fra regeringen og Naalakkersuisut bliver brugt i overensstemmelse med kommunernes ønsker for, hvordan midlerne anvendes til at forbedre børn og unges vilkår.

- I politiets årsrapport fremgår det, at antallet af misbrug af børn, omsorgssvigt, vold samt alkohol- og stofmisbrug er meget højt i forhold til andre lande.

- Nu må det være nok med omsorgssvigt og misbrug af børn. Nu må det være nok med vold. Nu må det være nok med misbrug af stoffer og alkohol. Lad os i fællesskab prioritere vores sundhed. Så vi kan få et godt liv i fremtiden.