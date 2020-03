Kim Kielsen indkalder til samling

Merete Lindstrøm Onsdag, 25. marts 2020 - 19:54

Formandskabet for Inatsisartut har modtaget en anmodning fra formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, om indkaldelse til ekstraordinær samling, for at sikre en hastelovgivning i forbindelse med COVID19 situationen.

Formandskabet har behandlet sagen onsdag og godkendt anmodningen om indkaldelse til ekstraordinær samling, lyder det i en pressemeddelelse onsdag.

I sidste uge oplyste formanden for Inatsisartut, Vivian Motzfeldt ellers, at samlingen i første omgang var udskudt en måned fra den planlagt start 17. april.

Det er endnu uvist, hvornår det kan lade sig gøre at samle de 16 medlemmer, som kræves for at have et beslutningsdygtigt Inatsisartut, lyder det i pressemeddelelsen.

Det bliver anderledes

I første omgang skal der laves nogle klare rammer for, hvordan samlingen kan finde sted i forhold til de restriktioner, der er lavet i forbindelse med coronasituationen.

Der ud over er der behov for at kunne sikre et beslutningsdygtigt inatsisartut med 16 medlemmer indkaldt, som kan møde frem til et fysisk møde i salen.

I øjeblikket er der ikke 16 medlemmer til stede i Nuuk. Derfor undersøges det, hvordan der kan sikres 16 medlemmer i salen.

- Der vil dog ikke være tale om at flyve nogen ind fra kysten, hvorfor løsningen må findes på anden vis, lyder det.

Ingen adgang

Mødet skal afholdes inden for de skærpede forhold, som alle er underlagt i Nuuk, og som kræves fulgt både i Inatsisartut og administrationen for at sikre alle mod unødige smittekilder.

Formandskabet vil oplyse nærmere om dato for den ekstraordinære samling i de nærmeste dage, når alle aspekter for en helt særlig samling er afklaret. Det ekstraordinære møde søges dog indkaldt så hurtigt som muligt.

Det må forventes, at samlingen bliver afholdt under meget restriktive

adgangskrav til mødet i salen. Som i udgangspunktet vil det kun blive muligt at følge via nettet eller tv for alle interesserede, ud over det strengt nødvendige antal medlemmer og medarbejdere, som kræves at være i salen til at afvikle mødet.