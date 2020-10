Kim Kielsen gør sig klar til formandsopgøret i Siumut

Redaktionen Lørdag, 24. oktober 2020 - 12:56

Det er en langt fra knækket og afkræftet formand, Sermitsiaq fik mulighed for at interviewe mandag formiddag i denne uge. Tværtimod lever han op til sit ry om, at han mestrer krisesituationer og kommer stærkt igen efter stormfulde perioder.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det kan også mærkes, at han mere end nogensinde er opsat på at lede partiet og landet videre:

– Der har været så meget fokus på alt mulig andet end politik, at det kan have været svært for den enkelte borger at overskue, hvad vi faktisk har realiseret igennem min tid som formand for partiet samt som formand for Naalakkersuisut. Jeg ser derfor meget frem til at se mine partifæller i øjnene og komme med en redegørelse, dels om partiets status, og om hvad vi sammen med vores koalitionsparter har opnået under min vagt. Men jeg ser også frem til at genopstille overfor mine partifæller, for jeg har kræfter og overskud til at tage en tørn mere, siger en meget selvsikker Kim Kielsen, der er formand for landets største parti, Siumut.

Landet har rykket sig positivt

Kim Kielsen henviser dels til, at landet under hans vagt har haft en god og solid økonomisk udvikling, faldende ledighed, flere i uddannelse, større internationalt samarbejde og samhandel men også tættere og mere ligeværdigt samarbejde med Danmark.

– Især på det seneste har vi måttet bruge mange kræfter på alt mulig andet end politik. Det har tæret meget på kræfterne i vores interne samarbejde i partiet, også i forhold til vores koalitionspartnere. Især oppositionspartierne har brugt alle deres kræfter på at udstille mig som en selvisk, diktatorisk, løgnagtig og lukket leder, som nægter at lytte til partierne i Inatsisartut. Men alle de anklager får mig ikke til at sove uroligt om natten, for mange af disse manøvrer er bevidst forsøg på at fjerne fokus fra alle de ting, vi har opnået, påpeger formanden for Siumut samt Naalakkersuisut Kim Kielsen.

