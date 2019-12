redaktionen Onsdag, 04. december 2019 - 17:05

Kim Kielsen skal til Færøerne for at besøge den nye lagmand Bárður á Steig Nielsen.

Det skriver selvstyret i en pressemeddelelse. Kim Kielsen skal være i Færøerne fra torsdag frem til lørdag, meddeles det.

- Der blev dannet en ny regering i Færøerne i sommers, jeg mødte den ny Lagmand Bárður á Steig Nielsen i Island og i Finland. Vi aftalte at besøget skulle ske snarest. Jeg er glad for at vi kan allerede besøge nu, siger Kim Kielsen i pressemeddelelsen.

Torsdag eftermiddag holder Formanden for Naalakkersuisut og Lagmanden møde i Tinganes. Efter mødet er der mulighed for pressen at kan tale med regeringslederne.

Virksomheder der besøges: Vagar Lufthavn, Atlantic Airways, Færøernes forbrændingsanlæg, Vónin og Oilwind.