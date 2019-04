Kim Kielsen får ny departementschef

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 10. april 2019 - 08:44

Tilbage i juni 2015 blev Søren Hald Møller udnævnt til departementschef for Formandens Departement, efter at han i en periode havde fungeret som konstitueret efter Svend Hardenbergs afgang tidligere på året tilbage i 2015.

Søren Hald Møllers åremålsansættelse udløber her i foråret og stillingen som ny departementschef har derfor været opslået siden februar.

Sermitsiaq.AG erfarer, at Søren Hald Møller er blevet vraget og skal erstattes af en anden.

Beslutningen blev endeligt konfirmeret på et Naalakkersuisut møde forleden, og det ventes, at Kim Kielsen vil offentliggøre navnet på den nye topchef inden for kort tid.

Tilbage i februar ville Søren Hald Møller hverken be- eller afkræfte, om han søgte sin egen stilling og dermed forsøgte at få sin ansættelse forlænget.

Erfaren embedsmand

Søren Hald Møller har boet og arbejdet i Grønland siden 1986 og har en lang karrieremæssig baggrund fra den offentlige sektor i landet, herunder flere chefstillinger i hjemmestyret og selvstyret samt en årrække som Rigsombudsmand. Han har desuden været kommunaldirektør i Kommuneqarfik Sermersooq.

Det faldt Partii Naleraq for brystet, at stillingen som ny departementschef ikke indeholdte et krav om, at man kunne det grønlandske sprog, hvilket affødte debat i medierne og paragraf 37 spørgsmål til Naalakkersuisut.

Naalakkersuisoq for Finanser Vittus Qujaukitsoq afviste enhver kritik og fastslog, at stillingsopslaget levede op til det cirkulære, som Partii Naleraq hængte sin kritik op imod.