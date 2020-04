Kim Kielsen får flertal bag hastelov

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 01. april 2020 - 16:56

OBS: Opdateret kl. 17.14 med stemmetal

Under førstebehandlingen af loven blev der rettet et kritisk blik mod en særlig paragraf, hvor der blev sået tvivl om hjemmets ukrænkelighed. Kritikken kom fra adskillige oppositionspartier.

Da lovudvalget efter flere timers møde i dag onsdag behandlede lovforslaget blev det understreget, at der i de seneste lovbemærkninger udtrykkeligt står, at hjemmets ukrænkelig ikke berøres.

Dermed vendte IA på en tallerken og kunne pludselig støtte lovforslaget. IA er samtidig tilfreds med, at loven bortfalder, når bekendtgørelserne ikke længere er taget i brug.

Siumut og Nunatta Qitorni er også repræsenteret i lovudvalget og støttede hasteloven.

Demokrater går enegang

Demokraterne var imidlertid ikke tilfreds med hasteloven og kom med en mindretalsudtalelse:

- Vores samfund er bygget på gode og sunde retsprincipper. Disse er vigtige at fastholde - også i en krisetid. Personlig frihed og retten til et privatliv er grundlæggende værdier, som vi i Demokraatit vægter meget højt.

- Hvis en myndighed ønsker adgang til privat ejendom for at kontrollere sine borgere, så er man nødt til at skaffe en dommerkendelse. Dette er med til at sikre vores frihed og vores værdier.

- Demokraterne ser ingen grund til at fravige disse principper i forbindelse med denne forordning. Demokraterne fastholder på denne baggrund, at § 6 stk. 2 fjernes fra forordningen.

Partii Naleraqs Pele Broberg kunne under andenbehandlingen oplyse, at partiet støtter Demokraternes krav om at få paragraf 6 stk. 2 fjernet.

Tillie Martinussen fra Samarbejdspartiet påpegede, at der var en lang række punkter, som var utilfredsstillende. Hun forklarede derfor, at partiet ville stemme blank, fordi partiet anerkender, at man står i en helt særlige situation og for at vise viljen til at få inddæmmet covid-19-smitten.

Demokraternes ændringsforslag blev stemt ned med 11 stemmer imod og seks for.