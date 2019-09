Kim Høegh-Dam fartøj havareret

Walter Turnowsky Tirsdag, 17. september 2019 - 10:23

Trawleren Naruneq er lørdag aften havareret nær Qaqortoq. Skibet ejes af selskabet Iluliaq Seafood, der sammen med spanske investorer kontrolleres af erhvervsmanden Kim Høegh-Dam.

Pressemedarbejder hos Grønlands Politi, Camilla Palmann, bekræfter, at trawleren Narluneq er sejlet på et skær nær Qaqortoq lørdag aften omkring klokken 17 og gået på grund. Skibet er delvist sunket og er ved at blive bjærget.

Der var seks personer ombord – ingen er kommet noget til. Ifølge forsvarets døgnrapport bragte besætningen sig selv i sikkerhed på en ø og blev hentet.

Qaqortoq Politi og det lokale brandvæsen har igen i dag været på stedet. Her kunne man konstatere, at vinduer med videre på skibet var åbne.

- Folk opfordres til at holde sig væk fra skibet, som er ved at blive bjærget. Derudover minder vi om, at det er strafbart at fjerne effekter fra skibet, siger politiassistent i Qaqortoq Politi, Søren Arnth Hansen

Sagen er blevet overdraget til Søfartsstyrelsen.

Hærværk og efterladt besætning

Narluneq har på det seneste været ramt af uheldige omstændigheder. I august blev skibet ramt af hærværk, hvor der blev hældt sukker i såvel olie- som dieseltankene via studserne på dækket. Desuden blev en del elektronisk udstyr inde i styrhuset udsat for groft hærværk. En ung mand er tilbageholdt i sagen.

I juli blev flere besætningsmedlemmer efterladt i Tasiilaq. Der er uenighed mellem dem og skibets kaptajn om, hvorvidt de gik frivilligt fra borde.