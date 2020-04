Kim om hastelov: Flere redskaber er nødvendige

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 01. april 2020 - 11:53

Selv om ingen personer hverken er blevet indlagt eller er døde af coronavirus fremsætter Naalakkersuisut i dag en hastelov, der giver vide beføjelser til Naalakkersuisut om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme med henblik på at forebygge og inddæmme smitte.

- Med forslaget er det hensigten at give mulighed for at fastsætte de nødvendige regler, der skal til for at myndighederne kan håndhæve de påbud, det måtte være nødvendigt at udstede. Der vil, hvis forslaget bliver vedtaget, blive udstedt en række bekendtgørelser, som skal give myndighederne de redskaber, der kræves for at kunne inddæmme og bekæmpe smittespredning af virussen, sagde Kim Kielsen under sin fremlæggelse af lovforslaget, der skal første-, anden- og tredjebehandles i dag.

"Misforståelse"

Hasteloven blev i sin oprindelige form kritiseret af juridiske eksperter for, at den var udformet på en måde, hvor politiet uden retskendelse kunne trænge ind i private hjem. Sent i aftes blev lovforslaget i hast ændret, så denne omstridte del blev præciseret.

På trods af forløbet sagde Kim Kielsen, at der var tale om en ”misforståelse”, som nu er fjernet.

Vi skal følge WHO-anbefaling

- Vi skal følge WHOs anbefalinger, sagde Kim Kielsen, og mente at det var nødvendigt at give myndighederne de nødvendige redskaber, hvis det viser sig, at borgere ikke vil følge myndighedernes henstillinger.