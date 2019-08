Kim fortsætter - støttes af lokalafdelinger

Walter Turnowsky Mandag, 26. august 2019 - 12:29

Opdateret 13.58 med kommentarer fra Karl-Kristian Kruse.

40 ud af 60 lokalafdelinger har meldt tilbage på høringen om Kim Kielsens fremtid. Af dem har 34 erklæret, at de fortsat har tillid til ham som formand for Siumut.

Dermed er hovedbestyrelsen klare konklusion, at Kim Kielsen skal fortsætte som formand for partiet. Det fortalte næstformand Karl-Kristian Kruse, der ledede mødet.

Dermed må de syv Siumut-oprører se sig nok så eftertrykkeligt slået. Et flertal på seks ud af ti i Inaitsartut-gruppen samt naalakkersuisoq Erik Jensen havde skrevet under på, at de ikke længere har tillid til Kim Kielsen.

Karl-Kristian Kruse forsikrer dog, at de kritiske medlemmer vil blive hørt.

- Mit håb er, at alles meninger skal høres, uanset om man har erklæret mistillid til Kim Kielsen eller ej, for det kan ikke være sådan, at kun flertallets mening skal høres. Mistilliden viser, at der må ske ændringer på nogle områder i partiet, siger han.

Et af kritikpunkterne gik på, at Naalakkersuisut ikke hæver kvoterne på narhvaler. Så sent som denne weekend udsendte Karl-Kristian Kruse en pressemeddelelse, hvor han ligeledes kræver en forhøjet kvote for Qaanaaq-fangerne. Som næstformand udtrykker han sig noget mere diplomatisk.

- Det er op til naalakkersuisoq for fangst at vurdere. Men mulighederne for flere kvoter skal vurderes. Fangernes viden skal høres. Vi hører jo ofte, at der nu er flere narhvaler, derfor ønsker vi, at fangerne får mere indflydelse, siger han.