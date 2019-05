Kim afviser rygter: Jeg fortsætter som formand for Siumut

Walter Turnowsky Onsdag, 22. maj 2019 - 11:04

Rygtet om, at Kim Kielsen skulle have planer om at trække sig som formand for Siumut er stærkt overdrevne, siger han selv.

- Der er absolut intet om det. Jeg fortsætter i hvert tilfælde som formand ind til vores kommende ordinære generalforsamling til næste år, fastslår Kim Kielsen overfor Sermitsiaq.AG.

Rygterne er åbenbart blevet spredt under valgkampen.

- I forbindelse med valgkampen til folketinget i Sydgrønland, er der fra Partii Naleraq kommet ytringer om at Siumuts formand Kim Kielsen vil træde tilbage efter folketingsvalget, skriver Siumuts næstformand, Karl-Kristian Kruse i en pressemeddelelse.

Og han understreger, at der ingen intentioner er om, at Kim Kielsen vil trække sig tilbage i hans nuværende valgperiode, der løber frem til 2020.

- Det er ikke på sin plads, at man bruger valgkampen til at sprede den slags falske oplysninger under valgkampen, siger Siumuts partisekretær Mikael Petersen.

- Vi skal fra Siumut opfordre alle folketingskandidater til at respektere hinanden og føre en sober valgkamp, siger Karl-Kristian Kruse.