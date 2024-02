Killiliisa: Håndbogen revideret efter evaluering

Dorthea Reimer-Johansen Fredag, 16. februar 2024 - 17:30

Nu kan fagpersoner læse revideret version af Killiliisa’s ”Håndbog til fagpersoner om seksuelle overgreb mod børn”.

Socialstyrelsen har nemlig lanceret den reviderede håndbog.

Håndbogen er tilpasset efter en evaluering af Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb af børn og unge, Killiliisa 2018-2022. Evalueringen lægger vægt på, at der blandt andet skal fokuseres på information og vidensdeling.

Aftabuiserende effekt

I 2020 blev der lavet en opfølgningsrapport af Håndbog til fagpersoner, hvor personer som til dagligt arbejder med børn og unge, fik en række spørgsmål angående Håndbogen. Ifølge Socialstyrelsen viser resultaterne fra rapporten, at Håndbogen virker efter hensigten:

- Man rapporterede, at personer der arbejder med børn og unge, var mindre berøringsangste og at de havde fået en øget handlekraft og at det har givet fagpersoner ny viden om overgreb og seksuelt bekymrende adfærd hos børn og unge.

- Der bliver ligeledes berettet i opfølgningsrapporten, at: ”… Håndbogen har haft en aftabuiserende effekt på emnet om seksuelle overgreb mod børn”, lyder det på socialstyrelsens hjemmeside.

Socialstyrelsen har valgt at revidere Håndbogen på grund af opfølgningsrapportens resultater, så Håndbogen kan være med til at forebygge seksuelle overgreb på børn:

- Formålet er ligeledes at have en ensrettet arbejdsgang for at hjælpe børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb, da Håndbogen indeholder retningslinjer for, hvordan man kan arbejde med børn, der udviser tegn på mistrivsel og seksuelle overgreb.

Den reviderede Håndbog kan læses på www.paarisa.gl.