Killiliisa rykker på nettet

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 27. maj 2021 - 10:38

På Paarisas hjemmeside, paarisa.gl har Killiliisa fået sit eget univers, hvor brugere blandt andet kan finde den prisvindende dokumentar om seksuelle overgreb, ”Lykken skræmmer mig ikke længere” og en nye podcast-serie på området.

Det oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse.

”Lykken skræmmer mig ikke længere” fik tilbage i 2019 premiere i Nuuk og blev sidenhen vist i andre byer.

- Efterfølgende har der været en meget bred interesse for filmen, da de medvirkende Gukki Nuka og Kornelia, giver et klart håb om, at man kan komme videre efter at have oplevet seksuelle overgreb i barndommen. Derfor har Paarisa valgt at gøre filmen tilgængelig, så den kan nå ud til endnu flere og have en positiv effekt, oplyser Selvstyret i pressemeddelelsen.

Ny podcast

På Killiliisas egen side under Paarisas hjemmeside kan man også følge en ny podcast-serie, der sætter fokus på seksuelle overgreb, hvor man også kan få inspiration og redskaber til, hvordan man kan komme videre efter et seksuelt overgreb.

Dokumentarfilmen og podcastene er produceret af Nivaara Films for Paarisa i Socialstyrelsen.

- Det digitale univers vil løbende blive udviklet med understøttende materialer, i form af information, viden, og redskaber til, hvad man kan gøre for at forhindre og forebygge seksuelle overgreb, lyder det.

Henvender sig til voksne

Selvstyret gør opmærksom på, at materialet, der nu er lanceret på nettet, henvender sig til voksne.

- Dokumentaren indeholder stærke scener, og egner sig derfor ikke for børn under 15 år. Det anbefales at børn mellem 15 og 18 år er sammen med en voksen, hvis de skal se filmen. Podcastene henvender sig ligeledes til voksne.