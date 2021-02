Kiista: Sideløbende valgkampe har fordele og ulemper

Nukappiaaluk Hansen Lørdag, 20. februar 2021 - 14:28

Borgerne skal vide nøjagtigt, hvornår valgmøderne er til kommune- og Inatsisartut.

Det mener borgmester i Kommune Kujalleq, Kiista P. Isaksen (S), der ser fordele og ulemper om valgkampen op til de to valg 6. april.

- Fordelen er, at vælgerne får klar indsigt i, hvad kommunale og landsanliggender er. Men ulempen er, at borgerne kan blive trætte af politik, når de følger med i to forskellige valgkampe. Derfor er det nødvendigt, at planlægge valgmøderne helt nøje, så interessen kan være intakt indtil valgdagen, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Sociale medier

På grund af coronarestritioner bliver det nødvendigt at bruge de sociale medier under valgkampen.

- Vi er nu ikke klar over, hvordan kandidaterne får muligheder for at tage til bygderne på grund af gældende restriktioner. Derfor tænker jeg på at bruge de midler, som samfundet nu har vænnet sig til, altså Facebook, under valgkampen. Derfra vil jeg også, udover valgmøderne, viderebringe mine budskaber, fremhæver Kiista P. Isaksen.

Vækstmuligheder

Ifølge borgmesteren i sydkommunen er der flere emner, ud over Kuannersuit-projektet, som skal bringes i spil under valgkampen.

- Der er rige vækstmuligheder i vores kommune, men vi skal også tænke på, at vi har visse udfordringer. Derfor er det nødvendigt at planlægge ti år frem, så borgerne ved, hvilken retning vi går i. Men der skal være udvikling i de fire vækstsøjler, nemlig i fiskeriet, turismen, råstoffer og landbaserede erhverv, og det bliver det store fokus under valgkampen, lyder det fra Kiista P. Isaksen.

Hun blev valgt som borgmester ved seneste kommunalvalg, hvor hun fik 456 personlige stemmer.