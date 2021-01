Kiista varsler 10 årsplan for Sydgrønland

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 30. december 2020 - 08:02

En 10 årsplan for Kommune Kujalleq skal blandt andet indeholde en vision om at få skabt en multihal, visitorcenter og kulturhus, lyder det fra Kiista P. Isaksen.

Men først skal hun genvælges, bliver det understreget. Hun har et stort ønske om, at færdiggøre de ting, som hun har været med til at igangsætte i de forløbne fire år.

Grønlands fremtid

- Grønlands fremtid ligger i Sydgrønland, og jeg ønsker at være med til at udvikle landsdelen, siger Kiista P. Isaksen til Sermitsiaq.AG.

Hun vil under valgkampen påpege, at det er lykkedes at stoppe en nedadgående pil med befolkningstallet, og hun nævner følgende emner, som hun ønsker at bive genvalgt på:

Bedre boliger

Bedre daginstitutioner og folkeskoler

Bedre vilkår for erhvervslivet

Arbejdet i socialforvaltningen skal forbedres via kompetenceløft blandt sagsbehandlerne

- Hvis man ønsker en god udvikling er det på sin plads, at man stemmer på partiet Siumut. De seneste fire års budgetter har givet gode resultater med en god udvikling. Den stillestående byggebranche er - med os ved roret - i gang igen, siger borgmesteren.

- For at løfte erhvervslivet har vi etableret Innovation South Greenland, der rådgiver og vejleder erhvervsdrivende. Vi planlægger en udvikling af bygderne, hvor vi inddrager indbyggerne. Og vi har færdiggjort flere andre tiltag for at sikre, at både børn og voksne kan bo trygt. Derfor bør man sætte sit kryds ved mig og mit parti for at give støtte til en ærlig og god udvikling og styring, mener Kiista P. Isaksen, der vil holde ”mennesket i centrum, uanset om man bor i bygd eller by”.

Inddrager og lytter

Borgmesteren mener, at hun inddrager og lytter til befolkningens holdninger.

- For alle borgere har noget at tilbyde. Derfor ser jeg inddragelse som et godt redskab for arbejdet, og det er vi alle fælles om, fastslår hun, der under valgkampen vil være meget aktiv på de sociale medier.

Her få måneder før valgkampen for alvor går i gang, har hun også en ønskeseddel til Naalakkersuisut og Inatsisartut-politikerne, som kan være med til at udvikle sydkommunen yderligere. Her fylder lufthavnsspørgsmålet en del, og hun nævner en færdiggørelse af den kommende lufthavn i Qaqortoq, en vej mellem Qaqortog og Narsaq samt en landingsbane i Nanortalik.

Af andre og vigtige emner ønsker borgmesteren hjælp fra magtens centrum i Nuuk til:

Start af minedrift i Nalunaq

Flytning af arbejdspladser fra Selvstyret til Sydgrønland

Byggeri af boliger

Regulering af bloktilskuddet

Hun oplever, at samarbejdet med departementerne ”er godt på mange punkter, men samarbejdet med nogen af departementerne bør forbedres”, siger hun uden at definere hvor samarbejdet halter.

I sydkommunen består kommunalbestyrelsen af 13 medlemmer. De syv er besat med Siumut-politikere og har således et komfortabelt flertal.

Fordelingen

Siumut:

Kiista P. Isaksen

Simon Simonsen

Monica Dorph

Karla Egede Bisgaard

Benjamin Kielsen

Mari S. Aberlsen

Manasse Semsen

Anders Olsen

Ánásse Kleist Karolussen

Inuit Ataqatigiit

Henrik Brummerstedt

Stine Egede

Naja Lund

Asmus Hansen

Mouritz Karlsen

Atassut: