Kielsen: Samarbejde vigtigere end nogensinde

Redaktionen Lørdag, 30. november 2019 - 11:43

Han bliver angrebet fra alle sider, inklusive af sine egne.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Han kritiseres for at have en lukket ledelsesstil, ligesom han og de øvrige medlemmer af Naalakkersuisut kritiseres for at anvende hovsaløsninger.

Men nu tager han bladet fra munden:

– Jeg er glad for, at vores demokrati fungerer, og det skal vi værne om. Der skal være plads til forskelligheder, og der skal selvfølgelig være plads til uenigheder, men samtidigt skal vi huske, at de politiske argumenter skal basere sig på realiteterne. Det har vi pligt til både hos koalitionen og hos oppositionen. Jeg er derfor ked af, at jeg ikke fik lov til at svare ordenligt på de angreb, der kom fra oppositionen, ligesom jeg ikke fik ordentlig mulighed for at argumentere for vores politiske prioriteringer og dispositioner under den pludselige mistillidsdagsorden, Partii Naleraq valgte at fremsætte under punktet om Erik Jensens afgang som medlem af Naalakkersuisut (EM2019 pkt. 16) fredag den 22. november, men sådan er Inatsisartuts forretningsorden tilrettelagt, og det skal jeg selvfølgelig respektere.

Tvivlsomme metoder

Men Kielsen mener, at oppositionen benytter sig af tvivlsomme metoder i sin iver for at vælte koalitionen for at overtage magten:

– Vi har helt klare spilleregler, når politiske emner bliver taget op på dagsordenen. Alt arbejde går gennem Inatsisartut, og de forslag, som nyder tilslutning af hele eller flertallet i Inatsisartut, bliver også behandlet i de relevante udvalg, og udvalgene kan og skal selvfølgelig indhente de nødvendige oplysninger, før de kommer med deres indstillinger.

Du kan læse mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: