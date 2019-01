Kielsens nytårstale: Tak til forbilleder og opfordring til de unge

Asger Søndergaard Nielsen Onsdag, 02. januar 2019 - 09:25

Da Kim Kielsen satte sig foran skrivebordet for at afrunde 2018 og begynde 2019 med sin nytårstale, var det tydeligt, at Grønlands sociale udfordringer lå forrest i hans tanker. Allerede i fjerde sætning nævnte han behovet for, at børns vilkår bliver forbedret i Grønland.

Kort efter nævnte han i den forbindelse de sociale forbilleder, der træder frem og fortæller, om deres egne oplevelser med sociale problemer. I talen lød det blandt andet:



- Arnajaraq, Arnannguaq, Henrik, Heidi, Michael og Gukki Nuka er nogle af vore medborgere som sammen stod frem og udviste stort mod og åbenhed overfor os, trods de vanskelige og svære forhold de selv har været udsat for, sagde Kim Kielsen.

Også stilledemonstrationerne mod selvmord blev nævnt. Fælles for alle de ovenstående var, at Kim Kielsen takkede dem for at sætte fokus på de sociale problemer.

Vi støtter jer

Det arbejdende folk, de ældre, familierne og de handicappede var blandt dem, der blev nævnt i talen, men specielt de unge fik mange ord med på vejen af formanden.

- Der er ingen anden udvej for det faktum, at I vil blive selvstændige i fremtiden. I skal derfor forberede jer, så tydelig var beskeden til de unge fra Kim Kielsen.

Han opfordrede de unge til at udnytte de evner, som de er blevet givet, uanset om de evner er praktiske eller boglige. Uddannelse kom han også ind på i den sammenhæng og kom med en opfordring til de unge:



- Jeg skal opfordre de unge, der stræber efter at højne deres uddannelsesniveau, om ikke at holde sig tilbage, og udnytte de muligheder ved at vælge uddannelser i udlandet, sagde Kim Kielsen.

Med opfordringerne fulgte også et løfte om, at de unge ikke vil komme til at stå alene i deres udvikling gennem livet.

- Når I derfor bliver unge og skal til at klare jer selv, så må I vælge hvilken levevej I vil følge – og hænge i til I når målet. Vi vil støtte jer i jeres anstrengelser!

En fremmarcherende økonomi

Et tredje punkt, der blandt mange andre, fandt frem til Kim Kielsen nytårstale, var Grønlands økonomi. Her var ikke meget negativt at høre.

- Det kører godt for vort land. Det går godt med vores økonomi, sagde han.

Kim Kielsen nævnte faldet i antallet af ledige. Han nævnte, at sammenlignet med andre lande, er hjælpen for de svage i Grønland god. Han nævnte også, at der bør være flere om at løse opgaverne i samfundet. Det skal ifølge Kim Kielsen blandt andet løses med beskæftigelsesfradraget.

- Det er derfor med glæde, at jeg kan meddele, at forberedelsesarbejdet af at indføre beskæftigelsesfradrag påbegyndes i dette nye år, og vi regner med, at det bliver indført til næste år, sagde Kim Kielsen.

Forbedringer på mange punkter

I løbet af talen kom Kim Kielsen ind på mange punkter, som der desværre ikke er plads til grundigt at gengive i denne artikel.

Det blev nævnt, at Naalakkersuisut i 2019 vil komme med et lovforslag, der skal forbedre forholdene for ældre, der gerne vil arbejde, et lovforslag, der skal hjælpe de handicappede endnu mere og planer om at oprette en miljøfond.