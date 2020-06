Kielsens modtræk: Kammeradvokat ind i stenbidersagen

Redaktionen Onsdag, 10. juni 2020 - 17:07

- Jeg har skullet stå til regnskab for Siumuts hovedbestyrelse. Og jeg har været nede i Siumuts gruppe i Inatsisartut og lagt sagen frem.

Det oplyser Naalakkersuisuts formand Kim Kielsen, da avisen AG spørger ind til habilitetsspørgsmålet under tildelingen af de omstridte ekstrakvoter til stenbiderfiskeriet.

Ekstrakvoterne blev den 12. maj under Naalakkersuisuts møde tildelt fiskerne i Maniitsoq og Nuuk. Naalakkersuisuts tildeling er sidenhen blevet kritiseret kraftigt af både erhvervsparterne i fiskeriet, fiskeriudvalget og oppositionspartierne.

Først handlede kritikken om risikoen for, at Grønland kan miste MSC-certifikatet på stenbiderne som følge af kvoteforhøjelserne. Efterfølgende vendte kritikken til spørgsmålet om Kim Kielsens habilitet under beslutningsprocessen til tildelingen af ekstrakvoterne til stenbiderfiskerne i Nuuk og Maniitsoq.

- Jeg var med til at træffe beslutningen. Og jeg fastholder Naalakkersuisuts samlede beslutning, siger formanden for Naalakkersuisut.

IA stillede spørgsmål til habilitet

Det var Inuit Ataqatigiits Inatsisartutgruppe, som tirsdag i sidste uge, satte spørgsmålstegn ved Kim Kielsens habilitet under tildelingen af ekstrakvoterne til stenbiderfiskeriet.

Partiet fremhævede i en pressemeddelelse, at Kim Kielsen efter sigende havde lejet sin fiskebåd ud til en ven som fiskede efter stenbider, da Naalakkersuisut den 12. maj, med Kielsen i spidsen, traf beslutningen om at forhøje kvoterne til stenbiderfiskeriet i Nuuk og Maniitsoq. Efterfølgende har oppositionspartiet sendt en række §37-spørgsmål til Naalakkersuisut.

- Man forsøger nu at dreje sagen til, at jeg burde have forladt mødelokalet, da Naalakkersuisut behandlede sagen. Og netop dette forløb er sendt til undersøgelse hos Kammeradvokaten, siger han.

