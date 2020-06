Kielsens korte hukommelse

Redaktionen Mandag, 01. juni 2020 - 10:50

Naalakkersuisuts formand Kim Kielsen begræder nedlæggelsen af de grønlandske kommuners landsforening Kanukoka, og hans tårer faldt, da Inatsisartut i mandags satte kommunalreformen fra 2009 til debat.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Nedlæggelsen af Kanukoka har haft en negativ effekt, og især har det været svært for kommunerne at komme med fælles indstillinger til Naalakkersuisut, siger Kim Kielsen.

Kanukoka blev nedlagt 31. juli 2018, og Kim Kielsen kalder det manglende samlingspunkt for kommunernes interesser for en svaghed.

- Naalakkersuisut håber, at kommunerne finder en fælles løsning på dette problem, siger Kim Kielsen, som også har det politiske ansvar for indenrigsområdet.

Men Kim Kielsen glemte i mandags at fortælle Inatsisartut, at det var hans eget parti Siumut, som lagde Kanukoka i graven.

Udligning volder problemer

Kanukoka blev stiftet 24. juli 1972, og kommuneskatten indført 1. januar 1975.

For at skabe et mere ensartet velfærdsniveau mellem kommuner af vidt forskellig størrelse og skattegrundlag blev der indført en udligningsordning, som flytter skatteindtægter fra rige til fattige kommuner.

Efter valget 12. marts 2013 ønskede det nye Naalakkersuisut at ændre reglerne for skatteudligning og kommunalt bloktilskud, men det var et omfattende arbejde, hvor lovgrundlaget ikke kunne nå at være færdig med virkning fra 2014.

Kanukokas formand Martha Abelsen og Naalakkersuisuts medlem for finanser og indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq, begge Siumut, underskrev derfor 3. juli 2013 en aftale om det kommunale bloktilskud for 2014, som ikke ændrede fordelingen mellem kommunerne.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde i Kanukoka blev den underskrevne aftale taget til efterretning uden bemærkninger.

