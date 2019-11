Kielsens hjerteoperation veloverstået

Jensine Berthelsen Lørdag, 02. november 2019 - 08:12

- De næste dage vil Kielsen bruge til at komme sig, ellers har han ingen planer om at sætte farten ned, for han vil i arbejdstøjet igen så snart kroppen tillader det, oplyser departementschef i formandens departement, H.P Barlach Christensen.

Ildebefindende

For lidt over 2 år siden, den 3. oktober 2017 fik formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S) ildebefindende på Christiansborg under overværelse af folketingets åbning. Han måtte køres til rigshospitalet i en ambulance, det viste sig senere at Kielsen havde hjerteproblemer.

Umiddelbart før Inatsisartuts efterårssamling gik i gang fik Kielsen ordrer af lægerne om at tage det med ro for at den hjertemedicin han skulle indtage, forud for operationen, kunne få den forventede effekt og nu er operationen veloverstået.

Kielsens familie og nærmeste medarbejdere har fulgt operationen og er hos ham.