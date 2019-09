Kielsen: Privatisering skal afdækkes

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 30. september 2019 - 16:42

Af et svarnotat fra Kim Kielsen fremgår det, at koalitionen er parat til at efterkomme et ønske fra Demokraternes Steen Lynge, som vil have ”en analyse af de helt og delvist selvstyreejede selskaber, med henblik på selskabernes privatiseringspotentiale”.

Beslutningsforslaget fra Steen Lynge skal førstebehandles den 18. oktober, og i svarnotatet skriver Kim Kielsen, at det samtidig giver god anledning til, at drøfte, ”hvilke forudsætninger der skal være til stede for en succesfuld privatiseringsproces blandt de selvstyrejede selskaber”.

To perspektiver

Kim Kielsen pointerer, at man løbende sammen med de enkelte selskabers ledelser vurderer en mulig privatisering set ud fra både ”et økonomisk og et samfundsmæssigt perspektiv”.

- Selskaberne udfylder forskellige funktioner i det grønlandske samfund. Det er vigtigt at holde sig for øje. Nogle opererer i et frit og konkurrencepræget marked, mens andre via lovgivning eller koncession løser samfundsopgaver uden for almindelig konkurrence. Sidstnævnte gør sig især gældende på infrastrukturområdet, understreger formanden for Naalakkersuisut og føjer til:

- En tredje type selskaber er virksomheder, som ikke har et forretningsmæssigt formål, men som det af andre grunde er hensigtsmæssigt at organisere som aktieselskaber. På denne baggrund er det nødvendigt, at privatisering af de selvstyreejede selskaber ses ud fra et individuelt perspektiv, selskab for selskab, ud fra relevansen af at privatisere selskabet, står der i svarnotatet, som netop er publiceret på Inatsisartuts hjemmeside.

Komplekst emne

Kim Kielsen understreger, at det er et komplekst emne, der kan have ”betydelige samfundsmæssige konsekvenser, positive såvel som negative”.