Kielsen: Løb ikke hen til nyankomne

Thomas Munk Veirum Fredag, 12. juni 2020 - 13:26

Fredag middag holdt formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, pressemøde om genåbningens fase et.

Han fortalte, at partilederne mødtes torsdag for at diskutere genåbningen:

- Fase et af genåbningen fastholdes til 15. juni. Så flere vil komme til Grønland fra mandag, sagde Kim Kielsen.

Her lagde Kim Kielsen vægt på, at alle har et ansvar for, at overholde restriktionerne, der skal forhindre smittespredning:

Husk hjemmekarantæne

- Vi skal passe på os selv. Hver enkelt må tage ansvar. Vi kan ikke løbe hen til dem, der er nyankommet fra Danmark, men må bede dem om at gå i hjemmekarantæne, sagde Kim Kielsen.

Man kan læse mere om regler for hjemmekarantæne her.

Han ridsede reglerne for hjemmekarantæne op og fortalte her, at hjemmekarantænen ikke gælder den øvrige husstand:

- Hjemmekarantæne gælder ikke for den øvrige husstand, hvis man kan undgå tæt fysisk kontakt og har fokus på god hygiejne.

Man skal have mundbind på i flyet

Kim Kielsen blev også spurgt ind til, om Naalakkersuisut vil indføre krav om mundbind i de grønlandske lufthavne, ligesom det er blevet et krav i danske og alle andre europæiske lufthavne.

Her fortalte formanden for Naalakkersuisut, at passagerer til og fra København skal bære mundbind i flyet.

Men det bliver umiddelbart ikke et krav at bære mundbindet i grønlandske lufthavne.

Adresserede nye regler om bøde

Sermitsiaq.AG kunne torsdag fortælle, at en bekendtgørelse er i høring vedrørende regler, der skal gælde under genåbningens fase et.

Grønlands Råd for Menneskerettigheder har udtrykt betænkelighed ved forslaget til bekendtgørelsen, fordi politiet får magt til at gå ind i lokaler og andre lokaliteter uden retskendelse. Boliger er dog undtaget.

Til det svarede Kielsen, at man er i gang med at gennemgå de indkomne høringssvar, og at man i løbet af weekenden tager stilling til, hvordan den endelige bekendtgørelse skal se ud.

Derfor kunne Kim Kielsen heller ikke sige noget nærmere om, hvor stor en bøde en borger kan få, hvis vedkommende bryder karantænereglerne.

Formanden for Naalakkersuisut understregede dog, at det er vigtigt, at politiet får mulighed for at håndhæve reglerne. Der vil blive holdt et nyt pressemøde om de nye regler i begyndelsen af næste uge, sagde formanden.