Kielsen: Krænkelser hverken kan eller skal tolereres

Merete Lindstrøm Onsdag, 04. marts 2020 - 17:45

Sermitsiaq.AG har forsøgt at få et interview med partiformanden for Siumut, hvilket alle andre partiformænd har indvilget i, men Kim Kielsen har valgt i stedet at komme med en skriftlig erklæring.

Erklæringen kommer efter, at en sag om forhenværende partisekretær i Siumut, Mikael Petersen, er blevet anklaget af 10 forskellige kvinder for systematiske og gentagne seksuelle krænkelser.

Men den sag ønsker formanden ikke at kommentere:

- Jeg kan ikke udtale mig om den konkrete sag om vores forhenværende partisekretær eller andre konkrete personsager, skriver han til Sermitsiaq.AG.

Trygt at gå på arbejde

- Det, jeg kan sige, er, at det skal være rart og trygt at gå på arbejde. Jeg vil understrege, at enhver form for overgreb mod andre ikke kan accepteres eller tolereres. Dette gælder hos Siumut, såvel som alle andre arbejdspladser, skriver Kim Kielsen.

I anklagerne fra de ti kvinder mod Mikael Petersen fremgår det, at flere andre mænd har været til stede under krænkelserne og har undladt at sætte en stopper for det. Efterfølgende har en højtstående embedsmand fortalt, at den type adfærd og omgangstone ikke er unormal at opleve på partigangene i Inatsisartut. Kim Kielsen understreger, at der er forskel på typen af krænkelser.

- Beretningerne fra de berørte kvinder dækker over to forskellige og alvorlige problemer. Den ene del af beretningerne drejer sig om fysiske seksuelle krænkelser på arbejdspladsen. Disse krænkelser er sager for politiet og retsvæsenet, og jeg vil igen opfordre til, at de berørte vil melde sagerne til politiet, så de kan håndteres i henhold til loven.

Den anden del i beretningerne angår tone og grænseoverskridende adfærd. Det er vigtigt, at der bliver sagt fra, når det sker. Det er nødvendigt, at alle er opmærksomme på, at alle har ret til at sige fra, og at den ret respekteres af alle. Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt fælleskabet accepterer tonen eller adfærden​​​​​, skriver han.

Erkender problem

Formanden erkender i sit skriv, at det er et problem, når ofrene ikke føler, de kan sige fra.

- Jeg hæfter mig også ved, at beretningerne fortæller om situationer, hvor de berørte ikke turde sige fra, men i stedet lod som om, at de syntes tonen var morsom. Det er sørgeligt og uacceptabelt, at de sættes i en sådan situation, men det er en reaktion, jeg desværre godt kan forstå. De har været alene og har været nødt til at håndtere situationerne alene. Dette understreger dog også, hvor svært det kan være for andre eller udeforstående at gribe ind, når den enkeltes grænser bliver overskredet af omgangsformen eller tonen, skriver han.

Vi ville gerne have spurgt formanden om, hvilke initiativer han som leder af partiet Simut har taget for at løse problemerne, og hvilke retningslinjer partiet har eller vil indføre fremover i forhold til sexchikane og krænkende adfærd. I meddelelsen, som Kim Kielsen har sendt, er det ikke nævnt. Ansvaret for en ordentlig omgangstone og adfærd er en fælles opgave, lyder det.

Retten til at sige fra

- Det er derfor meget vigtigt, at vi alle er med til at acceptere, respektere og forpligter os til at skabe rum for den enkeltes ret til at sige fra. I medierne er der bragt historier om, hvorfor sagerne bringes frem. For mig er det underordnet, hvad motiverne for offentliggørelsen kan være. Det vigtige for mig er, at historierne kommer frem, så vi kan få ændret en uacceptabel adfærd, lyder det fra Kim Kielsen.