Kielsen: Grønland lukker for indrejse

Thomas Munk Veirum Onsdag, 30. december 2020 - 13:12

Obs: Udmelding fra Anna Wangenheim om, at passagerer skulle tage kontakt til Air Greenland er slettet efter henvendelse fra Air Greenland. Passagerer skal i stedet kontakte Coronasekretariatet.

- Vi går over til myndighedsflyvninger fra Danmark til Grønland. Det betyder, at der frem til 12. januar ikke vil være passagerafgange til Grønland, siger Kim Kielsen på et pressemøde.

- Efter den 12. januar vil almindelig flytrafik foregå, siger Kim Kielsen.

Fra den 12. januar vil der dog maksimalt være 150 passagerer pr afgang til Grønland.

Passagerer, der har billet fra Danmark til Grønland i januar, kan kontakte Coronasekretariatet.

Lukningen af flytrafikken skal sikre mod udbredt smitte i Grønland og holde Grønland åbent internt.

Naalakkersuisoq for sunhed, Anna Wangenheim, siger:

- De folk, der kommer i alvorlige økonomiske eller sociale problemer som følge af lukningen, kan rette henvendelse til de grønlandske huse i Danmark, siger Anna Wangenheim videre.

Frygter for kapaciteten i Danmark

Ifølge landslæge Henrik L. Hansen har man anbefalet lukningen, blandt andet fordi at det danske sundhedsvæsen er hårdt presset.

Hvis der kommer udbredt smitte i Grønland, vil det derfor blive svært at få hjælp af Danmark:

- Muligheden for at overføre patienter til Danmark i den nærmeste fremtid vil blive meget vanskelig. Grønland vil kunne stå i den situation, at der simpelthen ikke er plads i det danske system.

- Det forhold er af væsentlig betydning for de overvejelser, der er gjort. Vi skal kunne sikre borgerne i landet i tilfælde af smittespredning, siger Henrik L. Hansen på pressemødet.

Air Greenland: Myndighederne visiterer

Air Greenland oplyser følgende om indrejsestoppet:

- Som Myndighederne netop har meddelt, er al indrejse til Grønland lukket mellem d. 2. januar og 12. januar. Myndighederne visiterer rejsende i denne periode.

- Personer som ikke godkendes af myndighederne til rejse ombookes til alternativ afgang inden d. 31. januar 2021. Alle rejsende på flyvninger ud af Grønland til Danmark vil ikke blive påvirket, skriver Air Greenland i en pressemeddelelse.

Air Greenland oplyser videre, at alle kunder, der har købt billetter igennem et rejsebureau, bedes henvende sig til rejsebureauet.

- Alle flyvninger til Grønland i perioden mellem d. 2. og 12. januar vil udelukkende blive fløjet som nødberedskab for myndighederne, og det vil dermed være myndighederne som visiterer, hvem der eventuelt kan godkendes til indrejse på disse flyvninger. Fragt og post medtages som normalt. Læs mere på nun.gl, skriver Air Greenland.

Kielsen: Det er individets ansvar

På pressemødet gjorde formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen det klart, at de passagerer, der er strandet i Danmark, selv har ansvar for situationen:

- Det er deres ansvar. Vi meldt ud, at der kunne komme restriktioner og advaret mod at rejse. Ansvaret ligger hos individet. Fra 1. januar til 12. januar vil de indrejsende blive kontaktet, om hvordan de kan vende tilbage til landet, siger Kim Kielsen.