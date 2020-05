Kielsen på vej med fjerde koalition siden valget

Thomas Munk Veirum Fredag, 29. maj 2020 - 08:18

Siumut, Demokraatit og Nunatta Qitornai har indkaldt til pressemøde fredag formiddag kl. 10. Ifølge Sermitsiaq.AG´s oplysninger vil partierne præsentere en ny koalition, hvor det nuværende støtteparti Demokraatit kommer med ind i Naalakkersuisut.

LÆS OGSÅ: Ny koalition på vej fredag

Den nye koalition bliver Kim Kielsens fjerde siden Inatsisartut-valget i foråret 2018. Umiddelbart efter valget indgik Siumut i koalition med Partii Naleraq, Atassut og Nunatta Qitornai. Det var i maj 2018.

Allerede i efteråret smækkede Partii Naleraq med døren og forlod koalitionen. Det skete som følge af, at den danske stat kom med i ejerskabet af de nye lufthavne i Ilulissat og Nuuk.

Mindretalskoalition forhindrede valg

Der var på det tidspunkt spænding om, hvorvidt Kim Kielsen kunne samle et nyt flertal, eller om han ville udskrive valg. Det endte med, at Kim Kielsen præsenterede en mindretalskoalition bestående af Siumut, Atassut og Nunatta Qitornai med Demokraatit som støtteparti.

Den konstellation blev ændret, da Atassut valgte at forlade koalitionen i april 2019. Daværende formand for Atassut Siverth K. Heilmann sagde dengang, at det skyldes utilfredshed med samarbejdet.

Kort forinden var Atassuts medlem af Naalakkersuisut Aqqalu Jerimiassen desuden røget ud et større stormvejr, da han i et interview afviste, at klimaforandringerne var menneskeskabte.

Siden har Kim Kielsens koalition bestået af Siumut og Nunatta Qitornai med Demokraatit som støtteparti.