Kielsen vandt duellen, men hvad så?

N.O. Qvist og Chr. Schultz-Lorentzen Onsdag, 07. april 2021 - 09:19

Meget tidligt i morges stod det klart, at Siumut-vælgernes hjerter banker mest for Kim Kielsen.

Ifølge valgnævnets opgørelse fik Kielsen 1.841 personlige stemmer. Erik Jensen fik 1.186. Altså en forskel på 655 krydser i Kielsens favør.

Spørgsmålet er, om det resultat fører til nye spekulationer og magtkampe i Siumut om, hvem der er bedst egnet til at lede partiet. Hverken Siumuts hovedbestyrelse eller Erik Jensen ser dog det scenarie for sig.

– Jeg fortsætter som formand for Siumut, understregede Erik Jensen under KNRs afsluttende partilederrunde, hvor han samtidig lykønskede Kielsen med stemmerne.

Selv om Erik Jensen sætter sig fast i sadlen, forekommer det dog stadig lidt uafklaret, hvem Múte B. Egede egentlig skal forvente dukker op for Siumut, når han de kommende dage skal konsultere de andre partier.

Forud for valget har både Erik Jensen og Kim Kielsen nemlig været ude med vage meldinger om, at den Siumut-kandidat, som får det højeste personlige stemmetal, måske også bør lede partiets forhandlingsdelegation efter valget.

Ny komet

Det pæne resultat for Siumut er blandt andet skabt ved et fint personligt valg for Kim Kielsen hos vælgerne i Ilulissat, som ser ud til at have takket ham for atlantlufthavnen.

Men også via et flot valg for den nye komet, Aslak Vilhelm Jensen, som opnåede 814 personlige stemmer. Qarsoq Høegh-Dam fik også et godt valg, lige som Vivian Motzfeldt opnåede vælgernes anerkendelse af hendes indsats som en myndig Inatsisartut-formand de seneste tre år.

En post hun ikke nødvendigvis kan beholde nu, når den nye parlamentariske kabale skal gå op. Veteraner som IA´s Mimi Karlsen og Naleraq-formand Hans Enoksen kan måske komme på tale til den post.

Siumut kunne i øvrigt godt have brugt netop Enoksens vælgertække ved dette valg. Den tidligere, mangeårige Siumut-formand fik 1.471 stemmer og cementerer endnu engang sin position som en solid stemmesluger.

Fremgang

Erik Jensens ilddåb som ny partiformand og valgkampsgeneral er overordnet gået godt og vil nok blive vurderet som godkendt af baglandet.

I forhold til resultatet i 2018 er Siumut gået et mandat frem – til 10 pladser i Inatsisartut. Siumut fik dog i valgperioden et ekstra medlem, da Henrik Fleischer kort efter valget i 2018 besluttede at skifte fra Naleraq til Siumut.

Vælgerne har ikke belønnet ham med et genvalg.