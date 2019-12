Kielsen om USAs charmeoffensiv: Båndet i rigsfællesskabet er intakt

Redaktionen Søndag, 01. december 2019 - 14:21

Nogle politikere, især danske parlamentarikere, har åbenlyst luftet deres bekymring om, at Grønland kunne finde på at vende Danmark ryggen og vælge USA som førstepartner, og muligheden står åben.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Men formanden for Naalakkersuisut beroliger de, der måtte være bekymret:

– Min overbevisning er, at det grønlandske samfund ønsker og brænder for et frit og selvstændigt land. I den forbindelse er jeg også overbevist om, at befolkningen ikke ønsker at ligge under et andet land for at skifte det ud med at ligge under et tredje land, men har frihed til at skabe sit eget fundament. Men når det er sagt, så har vi et udmærket, stærkt og solidt samarbejde med Danmark. Og er det op til mig, vil dette samarbejde fortsætte også efter den dag, vi begynder at stå på egne fødder, også selvom vi i øvrigt har tætte samarbejdsrelationer med andre nationer, her især USA, understreger formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen (S).

Kielsen tilføjer, at det er betryggende, at Danmark har tilkendegivet sin opbakning til Grønlands ønske om selvstændighed.

