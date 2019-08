Kielsen om Trump-mødet i september: Enestående mulighed for at fremme Grønlands interesser

Jensine Berthelsen Fredag, 02. august 2019 - 14:58

Havde naalakkersuisut travlt, blandt andet med næste års finanslov og forskellige lovforslag til Inatsisartuts næste samling, har de nu ekstraordinært travlt.

Det gælder nemlig om at få brygget hele det grønlandske samfunds budskaber overfor USA´s præsident ned til mindste detaljer sammen, inden Kielsen mødes med USA´s præsident Donald Trump i starten af september.

Selvom planerne for mødet er kommet i stand meget hurtigt og derfor meget overraskende, er formandens departement og udenrigsdepartementet nu i gang med den helt store evaluering af de hidtidige samarbejder med netop USA. For Trump-møde eller ej, så bliver der i disse tider optrappet et seriøs og målrettet samarbejde. Det gælder eksempelvis naalakkersuisoq for energi, Jess Svanes samarbejde med det amerikanske energiministerium om sikker energiforsyning, blandt andet med udvikling af vedvarende energi til afsides beliggende områder i Arktis.

Inatsisartut inddrages

Men et direkte møde Grønland/Danmark og USA på så højt et plan kræver minutiøs planlægning.

Naalakkersuisut har da også iværksat involvering af Inatsisartut. Det er nemlig planen at Naalakkersuisut indbyder Inatsisartuts udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvalg fredag den 9. august.

Under mødet vil formanden for naalakkersuisut, Kim Kielsen (S) orientere udvalget om planerne for mødet, ligesom udvalget får mulighed for at drøfte Grønlands budskaber med Kielsen. Og før Kielsen har clearet med Inatsisartuts udvalg, vil han ikke komme ind på detaljer om hvad han vil bringe frem under mødet, men:

- Vi har adskillige aftaler med USA, også på regeringsniveau, eksempelvis Igaliku-aftalen og Itilleq-aftalen, og det er godt i sig selv at disse aftaler er blevet en realitet, men det er ikke nok at have flotte aftaler på skrift. Jeg synes at vi herhjemme har været for passive i forhold til, hvad vi ellers kunne opnå igennem disse aftaler.

- Det skal være anderledes denne gang. Vi skal tage imod de nye tiltag med en ny og forstærket indsats fra vores side. Og det forhold at Trump-regeringen fører en meget aktiv politik vedrørende Arktis, kan kun blive til vores fordel, hvis vi altså spiller rigtigt med musklerne, vil vi kunne vinde masser af fordele, eksempelvis er der en meget stor søgående trafik på vores farvande og hele Arktis, og vi er jo så få, at vi vil være afhængige af ekstern hjælp, hvis der skulle opstå store ulykker i forbindelse med brugen af de nye søgående transportmuligheder i Arktis, måske vi her fremover kan trække på amerikanerne, men igen, det er bare et eksempel, jeg her påpeger, siger formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen (S) til Sermitsiaq.AG.