Kielsen var orienteret om honorarløft

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 21. januar 2019 - 10:51

Det er faldet en del for brystet, at Naalakkersuisut tilbage i juli på en ekstraordinær generalforsamling støttede en honorarstigning på 50 procent til bestyrelsesformanden i Kalaallit Airports.

Bestyrelseshonoraret lander på rekordhøje 750.000 kroner og begrundes med ekstraordinær stor arbejdsbyrde i finansierings- og anlægsfasen.

Det politiske ansvar

Formelt var det Doris J. Jensen, der som fungerende Formand for Naalakkersuisut satte sit kontrafej på beslutningen om, at den ekstraordinære generalforsamling skulle gennemføres. Dermed står hun med det politiske ansvar, da sagen ikke blev lagt frem på et møde, hvor alle medlemmer af Naalakkersuisut var til stede. Det skyldes ferietid, har forklaringen lydt fra departementschef Søren Hald Møller fra Formandens Departement.

Det viser sig imidlertid, at Kim Kielsen i denne sag var orienteret om, at sagen om at hæve bestyrelsesformandens honorar var på vej.

Var du orienteret om, at sagen om at hæve bestyrelsesformandens honorar ville blive forelagt den fungerende formand for Naalakkersuisut?

Ja, svarer Kim Kielsen kortfattet, men præcist.

Unormal praksis

Det er ellers ikke normal praksis, at Kim Kielsen går ind og godkender beslutninger, når han er ferieramt.

Er det praksis, at du altid godkender beslutninger, når du er ferieramt, og den fungerende formand derfor blot klarer det praktiske med en underskrift?

Nej, lyder svaret fra Kim Kielsen.

Noget tyder på, at Doris J. Jensen ikke har forstået, hvilket politisk ansvar der har ligget i opgaven med at være fungerende Formand for Naalakkersuisut.

Ekspedient

I en Facebook-kommentar til en tidligere artikel, som Sermitsiaq.AG har bragt om emnet, skriver hun således:

- Som medlem af Naalakkersuisut, er det kutyme, at man underskriver det, man skal underskrive på vegne af formanden for Naalakkersuisut, når formanden for Naalakkersuisut ikke er til stede. Det skete i sommers, hvor jeg blev bedt om at underskrive noget hos Formandens Departement, lyder formuleringen fra Doris J. Jensen, der indikerer, at hun blot har ageret ekspeditionskontor tilbage i sommeren 2018.