Kielsen mister storslået udsigt

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 28. juli 2020 - 08:16

Flyttemænd havde mandag travlt med at flytte rundt på diverse departementers kontorudstyr.

Så vidt Sermitsiaq.AG erfarer skal Formandens Departement fremover være indlogeret på 2. salen i den røde bygning, der ligger i tilknytning til Inatsisartut. Det betyder, at Finansdepartementet skal rykke ned på 1. salen.

Den attraktive placering i toppen af Selvstyre-tårnet skal fremover danne rammen for uddannelsesdepartementet.

Flere er blevet naalakkersuisoq

Selvstyrets kommunikationschef Frederik Lund henviser Sermitsiaq.AG til at tage kontakt til Formandens Departement for at få oplysninger om lokale-rokeringerne. Men omstillingsbordet oplyser, at Formandens Departement mandag har lukket på grund af flytningen.

Noget tyder på, at flytte-operationen har været nødvendig, efter at Demokraterne er rykket ind som en del af koalitionen, hvilket medførte, at antallet af naalakkersuisoq blev udvidet fra syv til ti.