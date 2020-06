Kielsen holder pressemøde om genåbning

Thomas Munk Veirum Fredag, 12. juni 2020 - 11:16

Mandag har Naalakkersuisut varslet, at genåbningen af lufttrafikken mellem Grønland og Danmark går ind i fase et.

Selvstyret oplyser, at Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, holder pressemøde om genåbningen kl. 13 fredag.

Ifølge indkaldelsen er emnet til mødet, at man holder fast i planerne om, at fase et af genåbningen begynder mandag.

Fase et betyder blandet andet, at 600 personer får lov til at rejse ind i Grønland om ugen.

De indrejsende skal dog overholde visse karantæneregler og efter ankomst testes for coronavirus.

Sermitsiaq.AG dækker naturligvis dagens pressemøde.