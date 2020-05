Kielsen freder Svanes enegang

Thomas Munk Veirum Onsdag, 13. maj 2020 - 07:40

Tirsdag kunne Sermitsiaq.AG afsløre, at Kammeradvokaten har rettet en hård kritik mod Naalakkersuisoq for Erhverv Jess Svane, fordi denne bestilte en advokat-undersøgelse, der lå uden for departementets ansvarsområde.

Kammeradvokaten konkluderede, at Svane blandt andet havde handlet i strid med forretningsordenen for Naalakkersuisut, da han bestilte advokatfirmaet DLA Piper til at vurdere Skattestyrelsens administration af reglerne om obligatorisk pensionsordning.

Med andre ord blandede Jess Svane sig simpelthen i noget, der lå uden for hans ressortområde.

Den vurdering deler formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, ikke. I et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG gør Kim Kielsen opmærksom på, at det er formanden for Naalakkersuisut, der bestemmer, hvordan ressortområderne fordeles.

Berettiget til at foretage undersøgelse

Kim Kielsen slår fast, at han har givet både departement for erhverv og departement for finanser ansvar for hver sine områder af ordningen om obligatorisk pensionsordning:

- Jeg har således konkluderet, at Naalakkersuisoq for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked efter ressortfordelingen er berettiget til at foretage undersøgelse og iværksætte analyse på dette område med berøring til både Departementet for Finanser og Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked, skriver Kim Kielsen.

Da Jess Svane bestilte undersøgelsen af Skattestyrelsen, undlod han at fortælle sin kollega Vittus Qujaukitsoq om, at han havde sat en undersøgelse i gang. Jess Svane afleverede desuden den meget kritiske rapport fra DLA Piper blot få timer før, at Vittus Qujaukitsoq skulle i et åbent samråd om sagen.

Alligevel konkluderer Kim Kielsen, at departementerne arbejder godt sammen:

Arbejder godt sammen

- Det er min vurdering, at Naalakkersuisoq-områderne for henholdsvis Finanser samt Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked på en lang række områder arbejder godt og konstruktivt sammen, skriver han.

Sermitsiaq.AG har også spurgt Kim Kielsen, hvad han mener om, at departementerne har brugt offentlige midler på flere advokatundersøgelser.

Departementerne har blandt andet fået to forskellige advokatfirmaer til at undersøge, om Skattestyrelsen forvaltede reglerne om obligatorisk pensionsordning efter loven og fået to forskellige svar ud af det.

Det spørgsmål forholder Kielsen sig ikke direkte til, men han slår fast, at Finansdepartementet også havde ret til at indhente eksterne advokatvurderinger af anliggender inden for departementets ressortområde.