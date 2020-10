Kielsen-forslag: Lær grønlandsk eller mist jobbet

Thomas Munk Veirum Fredag, 30. oktober 2020 - 08:25

Grønland bør overtage udlængeområdet fra staten, så Grønland kan styre processen med at få udenlandsk arbejdskraft til landet.

Det mener formand for Naalakkersuisut og Siumut, Kim Kielsen.

Der vil nemlig blive brug for flere hænder, end der er til rådighed i øjeblikket til at bygge lufthavne og drive miner, vurderer Kim Kielsen:

- Derfor er det nu tid til, at vi tager næste skridt i planen for vores land. Det er tid til at hjemtage udlændingeområdet.

Sprogkurser i fastsat tempo

- Vi skal udvikle vores land, vi skal byde velkommen til dem, der kommer hertil for at arbejde og skabe fremgang, men det skal være på vores betingelser, skriver Kim Kielsen i en pressemeddelelse.

Og én af betingelserne skal ifølge Kim Kielsen være, at dem, der kommer til Grønland for at arbejde, skal lære sproget.

Offentlig ansatte skal bestå sprogkurser for at beholde deres job, foreslår han:

- Nyansatte medarbejdere i det offentlige skal fremover følge sprogkurserne i et fastsat tempo. De ansatte skal bestå eksaminerne for at beholde deres job, indtil de ikke længere har brug for tolkning, skriver Kim Kielsen.

Gratis undervisning

Hvis flere kan tale grønlandsk, vil det spare en masse penge til tolkning, vurderer han.

De grønlændere, der ikke kan tale grønlandsk, skal kunne modtage gratis undervisning:

- Ved at gøre undervisningen elektronisk og gratis tilgængelig vil også de få bedre mulighed for at vinde deres tabte sprog tilbage, så vi sammen på den måde kan hele et af kolonitidens sår, skriver Kim Kielsen.