Kielsen forærer Niels Thomsen attraktiv bestyrelses-post

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 14. april 2020 - 17:45

Kim Kielsen er langt fra færdig med indsætte nye kræfter i de selvstyreejede selskabers bestyrelser. Først måtte Visit Greenland sige farvel og goddag til tre nye medlemmer, derefter blev hele tremands-bestyrelsen i Illuut A/S udskiftet og nu gælder det Kalaallit Airports, hvor to af de fire grønlandske bestyrelsesmedlemmer skal udskiftes.

Den 2. april besluttede Naalakkersuisut, at der skulle laves ekstraordinære generalforsamlinger i de tre selskaber. Det hastede åbenbart med at få renset ud i bestyrelserne. De blev gennemført samme dag i Visit Greenland og boligselskabet Illuut A/S.

Det var imidlertid ikke muligt at tage action lige så hurtigt, når det gælder Kalallit Airports, når man har en medejer i form af den danske stat, der skal være med til at godkende de nye bestyrelsesmedlemmer.

Disse skal ud

Det afsløres imidlertid i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling i Kalaallit Airports at færingen, den tidligere lufthavnsdirektør Jákup Sverri Kass, der er næstformand i bestyrelsen, og vicedirektør i Royal Arctic Line Aviâja Lyberth Lennert får sparket til fordel for Demokraternes tidligere formand Niels Thomsen og nuværende lufthavnsdirektør i Sønderborg Christian Berg.

Generalforsamlingen er fastsat til den 24. april, og det kan ende med at punktet ”valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen” bliver overflødigt, hvis den ekstraordinære generalforsamling bliver klappet af med den danske stat.

Overtager Niels Thomsen næstformandsposten efter Jákup Sverri Kass er han sikret et honorar på 300.000 kroner om året. Får han den menige plads, så er beløbet 200.000 kroner.

Formandsopgør

Det har vakt en del spekulationer, hvorfor Kim Kielsen har så travlt med at få gennemført udskiftningerne. Den tidligere IA-politiker Maliina Abelsen, der sad som formand i Visit Greenland, har fået forklaringen, at der var tale om en politisk beslutning. Derfor spekuleres der i, at indsættelsen af Pitsi Høegh fra Sydgrønland skal sikre denne en platform, så hun i forbindelse med formandsopgøret kan øge Kim Kielsens chancer for genvalg i kampen mod Vivian Motzfeldt, der ligeledes kommer fra Sydgrønland.

Niels Thomsen var den helt store stemmesluger ved seneste Inatsisartut-valg, og han sikrede Kim Kielsens koalition som støtteparti, da lufthavnsdramaet var på sit højeste.

Måske vurderer Kim Kielsen, at den populære fisker- og erhvervsmand fra Ilulissat, kan sikre ham ekstra fordele i forhold til det forestående kampvalg til juli, der netop skal udspille sig i Ilulissat.

Lokal stemme skader næppe

Det vil næppe skade Kim Kielsens position i Siumut i nord, at han har sørget for at få en lokal repræsentant i lufthavnsselskabet al den stund, at nordkommunens største by også skal have en ny Atlantlufthavn.

Blodbadet i bestyrelseslokalerne kan således være en del af en større masterplan fra den regerende partiformand for landets største parti, og hvor han nu har pudset sine flanker af i nord og syd før det interne formandsopgør.