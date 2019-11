Kendt komiker: Facebook ville lade Hitler tale frit

Ritzau Lørdag, 23. november 2019 - 12:57

Det har vakt opsigt, at den 48-årige britiske komiker og skuespiller Sacha Baron Cohen nu retter et voldsomt angreb mod sociale medier.

Det er ifølge Cohen især Facebook, der har et problem. Det sociale medie har udviklet sig til en af vor tids "store propagandamaskiner", siger den britiske komiker.

Cohen mener, at selv Adolf Hitler ville have kunnet have fået plads til antisemitiske annoncer på Facebook, hvis det sociale netværk havde eksisteret i 1930'erne.

Sacha Baron Cohen, der blandt andet er kendt for satiriske, opdigtede karakterer som "Ali G" og "Borat", retter et bredt angreb mod sociale medieselskaber og i særdeleshed mod Facebook.

I en takketale for en pris fra Anti-Defamation League (ADL), der er en organisation, som bekæmper antisemitisme og diskrimination i USA, siger Cohen, at Facebook bringer annoncer uden at undersøge om de er baseret på kendsgerninger eller opdigtede påstande.

- I denne forrykte logik er det som om Facebook eksisterede i 1930'erne og ville have tilladt Hitler at bringe 30 sekunders annoncer for sit "forslag til løsning af det jødiske problem", sagde Baron Cohen i talen i New York.

En talsperson for Facebook afviser kritikken og siger, at hadefuld tale er forbudt.

- Vi kan udelukke personer, hvis de har voldelige hensigter, og vi fjerner alle, som giver udtryk for støtte til vold. Ingen - heller ikke politikere - kan opfordre til had, vold eller massedrab på Facebook, siger talspersonen.

Baron Cohens udtalelser kommer dagen efter, at Google har meddelt, at det ikke vil tillade politiske reklamemagere at anvende "mikro-målretning" af budskaber baseret på data indhentet fra browsere, politiske tilhørsforhold eller andre faktorer som brug af YouTube.

Google har forsøgt at tydeliggøre dets politik om ikke at tillade "falske påstande" i annoncer og politiske budskaber.

Det sker i forlængelse af, at Twitter har nedlagt forbud mod de fleste former for politiske annoncer. Det sker efter et tiltagende pres mod de sociale medier om at hindre udbredelse af misinformation og manipulation i forbindelse med politiske kampagner.

Facebook opfordres til at følge trop, men ifølge nyhedsbureauet AFP afviser internetgiganten at tjekke politiske taler og annoncer.

- Så nu står vi med en god moralsk norm og en god praksis. Begynd at tjekke fakta i annoncer, inden de bliver lagt på nettet, siger Baron Cohen, som er stærkt skeptisk over for Facebook-chefen Mark Zuckerbergs udsagn om, at hans selskab er "en bastion for ytringsfriheden".

- Jeg tror vi alle er enige om, at vi ikke skal give snævertsynede fanatikere og pædofile en fri talerstol til at udbrede deres synspunkt og slå ned på deres ofre, siger han og opfordrer til en fundamental ny diskussion om udbredelse af had, løgne og konspirationsteorier på sociale medier.