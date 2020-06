Kendt kok skal udvikle færdigretter

Thomas Munk Veirum Mandag, 29. juni 2020 - 11:11

Den selvstyreejede slagterivirksomhed Neqi A/S tager et nyt skridt for at udvikle flere frosne færdigretter til det grønlandske marked.

Virksomheden oplyser i en meddelelse, at den har hyret kokken Inunnguaq Hegelund til opgaven

- Vores lørdagslam er stadig populært, ligesom vores lammepizzaer også sælger godt, men vi føler, at vi kan gøre mere på dette område. Butikkernes kølediske har jo stadig mange færdigretter af dansk mad fra Tulip og Frigodan, samt for eksempel thai-retter på frost, men vi tror på, at mange vil foretrække en grønlandsk vinkel på den slags, siger Ole Vestergaard, fabrikschef i Neqi A/S og fortsætter:

- Derfor er vi glade for, at vi nu har fået lavet en aftale med én af Grønlands dygtigste kokke om at få udviklet nye og flere grønlandske convenience-produkter.

Vil forædle mere

Udviklingen af nye færdigretter hænger sammen med, at Neqi har et ønske om en større grad af forædling af deres råvarer.

Inunnguaq Hegelund har tidligere drevet restauranten Kalaaliaraq i Nuuk, og sidste år i september varslede han åbningen af en restaurant i Qaqortoq.

Han er glad for det nye samarbejde:

- Jeg glæder mig over, at vi nu har startet dette samarbejde op, så vi kan styrke udbredelsen af de lækre sydgrønlandske råvarer til hjemmemarkedet. Nu er vi i gang, og det skal nok blive nogle fantastiske retter, vi får ud på markedet, siger han.

Kan skabe flere arbejdspladser

Neqi A/S vil bruge sommeren og efteråret indtil slagtesæsonen, med udvikling, test og prøvesmagninger. Produkterne forventes lanceret i begyndelsen af det nye år.

Fabrikschef Ole Vestergaard oplyser, at udover færdigretterne indeholder samarbejdet også en sparring omkring nye og bedre udskæringer til det grønlandske restaurationsmarked, og nogle tanker omkring Neqis biprodukter, som nyrer, brisler og fraskæringer:

- Vi har også en række andre tiltag i samme kategori som for eksempel en række nye spe-gepølser, hvor vi er klar med lancering af de første af lam, får og rensdyr, mens moskus må vente til næste år. Rensdyr Jerky, altså tørret rensdyrkød til snacks, er i forsøgsfasen, udtaler Ole Vestergaard.

Neqi håber med de nye tiltag, at virksomheden kan skabe en håndfuld flere arbejdspladser i Narsaq.